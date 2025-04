Ahmet Akın: Hizmet dolu bir yılı geride bıraktık

Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:12

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:12

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve gelişinin 1’inci yılı kapsamında düzenlenen lansman programında hayata geçirdiği projeler ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla ilgili hedeflerini anlattı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “1.Yılımızda Büyük Balıkesir Buluşması” lansman programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Ferit Gündoğdu, Volkan Altınöz, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, ilçe belediye başkanları, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, daire başkanları, muhtarlar, milli sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir halkının 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, seçmenin “Balıkesir değişim istiyor” diyerek 78 yıl sonra görevi kendisine teslim ettiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, çevreden spora, kültürden sanata dair hayata geçirdiği projeleri kamuoyuyla paylaştı. Hizmet dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirten Akın, Türkiye’nin en borçlu belediyesini devralmalarına rağmen bu büyük borç yükünü bahane etmeden vatandaşa hizmet götürdüklerini söyledi. Projeleri yaparken şeffaf, katılımcı ve hesap veren bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Akın, “Balıkesir’i, tarihinden aldığı güçle, Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır bir şehir haline hep birlikte getireceğiz. Sizinle birlikte yeni ilklere, yeniliklere imza atacağız. Durun. Daha yeni başladık. Ve unutmayın, size en yakın, Ahmet Akın” şeklinde konuştu.

“BALIKESİR SIRADAN BİR KENT DEĞİL”

Bir yıl önce “Balıkesir yoruldu, artık yormayın. Balıkesir değişim istiyor, artık bekletmeyin. Balıkesir fitneden, fesattan, fücurdan, hasetten, vasattan çok çekti, artık etmeyin” diyerek göreve talip olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in vatanseverliğin kenti, Kuvayımilliye’nin başkenti ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti olduğunu söyledi. “Balıkesir’imize ayrışma değil, birleşme yakışır” dedik. Hizmette kimseyi ayırmadık. Eşit olduk. Adaletle çalıştık. “Balıkesir’imize her şeyden önce mutluluk ve huzur gelmeli” dedik. Çünkü biliyoruz ki, bu şehirde karanlığı yalnızca adaletle aydınlatabiliriz. Bu şehirde aydınlık geleceği, kutlu tarihimizden yaktığımız ışıkla hep birlikte sağlayabilirsiniz. Bu şehre tebessümü; iyilikle, sevgiyle, dayanışma ve adaletle getirebiliriz” diye konuştu.

“EŞİT HİZMET DÖNEMİNİ BAŞLATTIK”

Balıkesir halkının 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, vatandaşın kendilerini umut ışığı olarak gördüğünü söyleyen Akın, Balıkesir halkının aldığı bu tarihsel kararı biran olsun unutmadan binlerce çalışanıyla birlikte büyük bir “Balıkesir Takımı” olduklarını belirtti. ‘Bizim en büyük projemiz, Balıkesir’imizin huzuru ve mutluluğudur” diyen Akın, “Kibirden uzak, sevgi güler yüz, adalet ve kardeşlik duyguları ile çalışıyoruz. Başkaları gibi ayrıştırmayı, tehditleri ve hesaplaşmayı değil; birlikte olmayı, kimseyi ayırmadan eşit hizmet etme dönemini başlattık. Bu zihniyet değişimi, bizim şimdiden en büyük eserimiz oldu” dedi.

“HİZMET DOLU BİR YIL”

“Balıkesir’in öz evladı, istiklal madalyalı Kuvvacı Ahmet Efe’nin torunu olarak göreve gelir gelmez, 20 ilçeyi ayırmadan, Balıkesir’in hiçbir kaynağını ziyan etmeden çok çalıştık, kıt kaynaklara rağmen hizmet dolu bir yıl geçirdik” diyen Akın, “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır anlayışıyla Atamızın izinde yürüyor, Balıkesir’imiz için çalışıyoruz. Çok şükür hesabını verebileceğimiz bir yılı geride bıraktık. Bu toplantının amacı tam da budur. Ailem dediğim Balıkesir’ime hesap vermek için huzurunuzdayım. Çünkü, Balıkesir emanettir. Emanette kutsaldır. Türkiye’nin en borçlu belediyesini devraldığımız halde, bu büyük borç yükünü bahane etmeden çok çalıştık. Arkadaşlarımla birlikte sıkı bir mali yönetim ile hizmetten ve yatırımdan geri kalmadık. Belediyelerin bütçe konusunda yıpratılmaya çalışılması, yıllardır sorulmamış borçların bizim dönemimizde talep edilmesi, kredilerin verilmemesi gibi durumlara rağmen inanın önemli işler çıkarttık.” şeklinde konuştu.

BAPKA, YAKIN ÇÖZÜM, MUHTARLAR BULUŞMASI…

Planlanmayan hiçbir işin sonunda başarı elde edilemeyeceğini belirten Akın, bu nedenle işe öncelikle planlama ile başladıklarını belirtirken, “Bu anlamda göreve gelir gelmez söz verdiğim gibi düzenlediğimiz Dönüşüm Kongresi’nde Balıkesir’imizin geleceği için benim de söyleyecek sözüm var diyen, bilim insanlarından sivil toplum bileşenlerine, öğrencilerden emeklilere, muhtarlardan özel sektör temsilcilerine kadar uzanan 5 binden fazla Balıkesirli hemşehrimle bir araya geldik ve beş yıllık yol haritamızı hep birlikte belirledik. Bu sürecin devamında düzenlediğimiz anketlerle, paydaş toplantılarıyla Balıkesir’in en katılımcı stratejik planını hazırladık. Bu sürecin devamında düzenlediğimiz anketlerle, paydaş toplantılarıyla Balıkesir’in en katılımcı stratejik planını hazırladık. Ardından ‘Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı’nı kurduk. Kuruluşundan bu yana BAPKA, kısa zamanda kentimize yeni bir bakış açısı getirdi. Veriye dayalı politikalarla hizmetlerimizi ve kentimizin geleceğini planladık. Planlamanın ardından talepleri kaynağından, ilk ağızdan duymak için tüm ilçelerimizde halk buluşmaları yaptık. Yakın Çözüm ekibi kurduk. Hemşehrilerimizin ayağına kadar giderek taleplerini aldık. Ayrıca Balıkesir, Türkiye’de en çok muhtarımızın bulunduğu illerin başında geliyor. İnanın bu bizim için en büyük şanstır. 1133 muhtarım var. Onlar demokrasimizin yapı taşıdır. Onlar mahallelerimizin sorunlarını en iyi bilen, çözümün ilk adresidir. 1133 muhtarımız benim yol arkadaşımdır. Kendilerine dayanışmaları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

8 BİN KİŞİYE YAKIN KART DESTEĞİ

Balıkesir’de tek bir çocuğun bile yatağına aç girmesine, okuluna aç gitmesine ve evinde üşümesine asla izin vermeyeceğinin altını çizen Akın, tüm çocukların eğitimlerini tamamlaması ve sağlıklı beslenmesinin kendilerinin en büyük önceliği olduğunu ifade etti. Akın, konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkede büyük ekonomik sorunlar yaşanıyorken gerekirse diğer projelerimizi biraz erteleriz, gerekirse bir sene geç yaparız ama hiçbir evladımızı aç ve açıkta bırakmayız. Bu nedenle, önceki döneme göre sosyal destek bütçemizi üç kat artırdık. Tüm ekonomik desteklerimizi Yakın Kart üzerinden sağlamaya başladık. Sağ elin verdiğini sol el görmeden, insan onurunu önceleyen bir anlayışla ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz yalnızda gıda kolisine hapsedilen ürünleri değil, ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri istediği yerden alabiliyor. Ayrıca şehit yakınlarımıza ve gazilerimize, engellilerimize, kadınlara, askere gidecek gençlerimize ve yeni doğan bebeği olan ailelerimize de sosyal desteklerimizi Yakın Kart aracılığıyla verdik. Bugün itibariyle 8 bin ihtiyaç sahibi ailemize Yakın Kartlarını teslim ettik. Ve bu kartlara toplam 35 milyon TL ödeme yaptık. Halen 17 bin hemşehrimizin sosyal inceleme süreci devam ediyor. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Biz, bütün alışverişleri Balıkesir esnafımızdan yapıyoruz. Esnaf olmadan eşraf olmaz. Her zaman esnafımızın yanındayız. Ve yanında olmaya devam edeceğiz”

YAKIN MUTFAK, KENT LOKANTASI, BESLENME ÇANTASI…

Türkiye’nin şu an beslenme krizi ve kent yoksulluğuyla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Akın, “Asgari ücretlinin, işçinin, emeklinin maaşları çarşıda, pazarda eriyip gidiyor. Evlatlarımız beslenemediği için gelişemiyor. Hayat şartları zorlaşırken biz ne yaptık? Günde ortalama 1000 vatandaşımıza, sağlıklı, güvenli ve uygun fiyatlı yemekler sunan Kent Lokantamızı açtık. Okulda beslenemeyen ve gelişemeyen çocuklarımız için Beslenme Çantalarını evlerine götürdük. Yoksulluğu yönetmek değil memleketimde yoksulluğu yok etmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin güne sıcak bir başlangıç yapabilmeleri için “Günaydın Çorbası” uygulamasını hayata geçirdik. Ayrıca başvuran 9 bin 196 öğrencimizin 8 milyon 500 TL’lik YKS sınav ücretini karşıladık. Bir ziyaretimde bana bir teyzemin söylediği gibi bir simidin 20 lira olduğu bir yerde 30 liraya üç çeşit yemek sunan Yakın Mutfak’ları açtık. Şu an da dört adet açtık. Mutfaklarımızı 20 ilçemizin ihtiyaç sahibi tüm mahallelerinde açıyoruz. Çünkü bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz. Bunları neden yaptık biliyor musunuz? Bu kentte annelerimizin yüzü gülecek, babalarımızın başı öne eğilmeyecek, çocuklarımız akranlarının yanında mahzun kalmayacak hemşehrim. Biz varız, biz. İşte bunun seçildik. Önce halkçı belediyecilik olacak! Önce sosyal belediyecilik olacak! İçinde insan olmayan projelere para harcanmayacak. Balıkesirli için çalışacak, Balıkesirli için harcayacağız. Her şey açık ve şeffaf olacak. İşte bizim en büyük projemiz budur” ifadelerini konuştu.

20 İLÇEYE KREŞ MÜJDESİ

Büyükşehir Belediyesine ait şu an iki adet kreşin olduğu bilgisini paylaşan Akın, “Söz verdiğim gibi, ilk önce Edremit, Manyas, Susurluk, Bandırma, Sındırgı, Dursunbey, Savaştepe ve Bigadiç’te olmak üzere 8 yeni kreşimizin çalışmaları aynı anda sürüyor ve kreşlerimizi hızlıca tamamlıyoruz. 20 ilçemizin tamamında kreşlerimizi açacağız. Lansmanı düzenlediğimiz Avlu’da Türkiye’nin en büyük kreşini açıyoruz. 10 kreşi kapsayacak bir büyüklükte olacak kreşimizin adı On kreş olacak. 350 öğrenci kapasiteli olacak kreş yapımı projeleri ve hazırlıkları tamamlandı. Balıkesir’imize hayırlı ve uğurlu olsun. 20 ilçemizde annelerimiz evlatlarını bize emanet edecek, gönül rahatlığıyla işlerine gidebilecek. Biz evlatlarına bakmaya talibiz. Gözleri arkada kalmayacak. Engelsiz Yaşam Merkezlerimizin kapasitesinde artışa gittik ve ücretsiz servis uygulamasını başlattık. Edremit’e de Engelsiz Yaşam Merkezi kurmak için çalışmalarımız sürüyor. Engelsiz bir kent oluşturmak için Değirmenboğazı’nda Engelsiz Piknik Alanı’nı açtık, şimdi de engelli vatandaşlarımızın akülü sandalyelerini şarj etmeleri için 20 ilçede şarj istasyonu kurulumu çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Ayrıca Tip-1 Diyabet hastası çocuklarımızın ölçümlerini acısız bir şekilde gerçekleştirmeleri adına dar gelirli hanelerdeki çocuklara ücretsiz olarak sensör desteği veriyoruz. Rahim ağzı kanserine kadınları korumak adına sosyal yardım desteği alan kadınlara ücretsiz HPV aşı hizmetini başlattık”

EMEKLİ EVİ, ASKIDA FATURA

Emekli şehri olarak bilinen Balıkesir’de emeklileri asla yalnız bırakmadıklarının altını çizen Akın, “Emeklilerimiz, gözümüzün nuru başımızın tacıdır. Onlar bizim geçmişimiz, tecrübemiz, hafızamızdır. Ne yazık ki artık emeklilerimiz 14 bin lira ile geçinmek zorunda bırakılmıştır. İşte biz bu duruma da seyirci kalamazdık. “Vefası olmayanın bekası olmaz” anlayışıyla emeklilerimizin hep yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Emeklilerimizin vakit geçirebileceği Emekliler Evimizi Karesi ilçemizde açtık. Burada emeklilerimiz çayı 2,5 liraya, kahveyi 5 liraya içiyor. 2. Emekli Evimizi de yakında açıyoruz. Huzurevimizi ise yenileyerek tekrardan büyüklerimizin hizmetine sunmak için son aşamadayız. Her zaman emeklilerimizin yanında olmaya, yanında olmaya, en yakınlarında olmaya devam edeceğiz. Ahmet Akın, emekliye de emekçiye de en yakın. Balıkesir bir Kuvayi Milliye şehridir. Balıkesir’de birlik beraberlik esastır. Balıkesir’in dayanışma kültürü, Kuvayımilliye ruhuna uzanmaktadır. ‘Ramazanı paylaş, kardeşliği çoğalt’ diyerek, 20 ilçemizde iftar ve sahur sofralarında 400 bin vatandaşımızla buluştuk, bu bir rekordur. Tüm Türkiye’ye örnek olduk. Askıda Fatura uygulaması ile elektrik ve su faturalarının ödenmesini sağladık. Yanısıra depremzede, engelli, gazi ve şehit yakını Balıkesirlilerin toplam 51 milyon lira tutarındaki su faturalarını biz ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. Tüm bu projelerimizle, yalnızca Balıkesir’de değil, tüm Türkiye’de ses getiren sosyal belediyecilik uygulamalarını teker teker hayata geçirdik. Çünkü biz, gücümüzü köklerimizden alıyoruz. Çünkü biz, gücümüzü Balıkesir’den alıyoruz. Çünkü biz; gücümüzü sizden, bizim gücümüze güç katan sizlerden alıyoruz” şeklinde konuştu.

“ULAŞIM FİLOMUZU BÜYÜTTÜK”

Balıkesir’de ulaşım alanında hayata geçirdikleri projeler ve yeniliklerle ilgili de bilgi veren Akın, bazı çevrelerin “5 yılda 5 otobüs alamazlar. Mazot bile alamazlar.” sözlerini hatırlatarak, “Biz 9 ayda filomuza 14 yeni otobüs kattık. Devamı da geliyor. Açtığımız 41 yeni hatla Balıkesir’im de 150 kırsal mahalleye ilk kez otobüs seferi başlattık. Günlük 1362 olan sefer sayımızı 1560’a çıkarttık. Taşınan yolcu sayısında yüzde 17 artış sağladık. Yaş almış hemşehrilerimizin yoğun olduğu mahallelerde pazara erişimlerini kolaylaştırmak için belirli periyotlarla ring seferleri koyduk. Ulaşımda kadınlara “Durak Yok” uygulamamızı başlattık. Böylece kadınlar saat 20.00’dan sonra güzergâh üzerinde nerede isterse orada inebiliyor. İlk kez bizim dönemimizde Balıkesir- Sabiha Gökçen Havalimanı arası ulaşım için Bandırma’dan İstanbul’a da yeni bir hat açtık. Kent içi ulaşım ağımızı çevreci ve sürdürülebilir çözümlerle rahatlamak amacıyla bisiklet yolu ağını yüzde 9,87 artışla 64 kilometreye ulaştırdık. İlçelerimizde yeni terminallerimizi açtık. Milli ve dini bayramlarımızda ve resmî tatillerde ücretsiz taşıma uygulamasına devam ettiriyoruz. Tasarruf tedbirleriyle servisleri kaldırılan ihtiyaç sahibi 627 öğrencimize ücretsiz servis desteği sağladık. Her şeyden tasarruf olur ama eğitimden tasarruf olmaz. Üniversite öğrencilerimize vize ve final dönemlerinde ücretsiz taşıma hizmeti verdik” şeklinde konuştu.

BADO MÜJDESİ

Akın, Balıkesir halkına bir müjdesi olduğunu belirtirken, ‘Haziran’dan itibaren Ayvalık ve Akçay’dan Midilli’ye, Bandırma’dan da İstanbul’a seferlerimiz başlıyor, devamı da gelecek. Söz verdiğim gibi BADO yani Balıkesir Deniz Otobüsleri Balıkesir’imize hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun’ dedi.

“4 KAT FAZLA YOL YAPTIK”

Yapılan yol çalışmaları hakkında da bilgi veren Akın, “Bizden önceki dönemin ilk yılında eski yönetim maalesef bolluk ve bereket içerisindeyken, iktidarın tüm nimetlerinden faydalanırken sadece 54 kilometre yol yapılmış. Biz ne kadar yaptık. Türkiye’nin en borçlu belediyesini devralmamıza rağmen, hiçbir bahane üretmeden tam 4 kat fazla yol yaptık. Balıkesir’imizin hizmetine sunduk. İşte fark bu. 1000 kilometre yol bakım ve onarım çalışması ile 72 bin metrekare parke-bordür çalışması gerçekleştirdik.“ 2025’te 550 kilometre yol yapımını hedeflediklerini söyleyen Akın, “Bir kez daha söz veriyorum: Balıkesir’de ulaşılmayan tek bir nokta, yapılmamış tek bir yol kalmayacak” dedi.

“ASBESTLİ SU BORULARINI BU MEMLEKETTEN KALDIRACAĞIZ”

Görevi devraldıktan sonra kentin öncelikli sorunlarını belirlerken kentin altyapısının 40 yıldır yenilenmediğini tespit ettiklerini açıklayan Akın, “Bir kenti kent yapan en önemli özellik olan altyapı, yıllarca nasılsa “görünmüyor” denilerek kaderine terk edilmiş. Biz önce insan dedik. İnsanımızı sağlıksız suya mahkûm edenleri utandıracak bir haberim var: Biz, asbestli yani zehirli su borularını bu memleketten kaldıracağız hemşehrim. Kolları sıvadık, çalışmaya başladık. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bugün Dursunbey’den Edremit’e, Bandırma’dan Ayvalık’a, Marmara’dan Sındırgı’ya kentin merkezinden en uzak köylere kadar her yerde hizmetlerimizi, değişimi, dönüşümü göreceksiniz. Bu daha birinci yılımız. Tabi göremedikleriniz de olacak. İşte onlar yerin altında, bizim milyarlık altyapı yatırımlarımız. Bir yılda su ve kanalizasyon projelerimiz için 1.4 milyar lira harcadık. Yıllardır yapılmayan Ayvalık içme suyu terfi hattını büyük ölçüde tamamladık. Ayvalık’ın altyapı sorununu çözmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Edremit’in 20 yıllık su sorununu çözdük. Şimdi de Edremit Zeytinli ve Altınoluk Doğu-Güre İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri projelerinin hazırlanmasına yönelik sözleşmeleri imzaladık. 20 ilçemizin tamamında kanalizasyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Kanalizasyonu olmayan mahalleler var. Bu Balıkesir’de yakışmıyor. Ama Balıkesir değişiyor ve dönüşüyor. Bakınız, bu projeler öyle sıradan projeler olmayacak. 450 bin hemşehrimiz bu dev proje ile hizmet alacak, aynı zamanda Körfez’in o dehşet veren kirliliği kökten ortadan kalkacak”

“BALIKESİR’İN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ’

259 kilometre içme suyu şebeke hattının yenilendiğini söyleyen Akın, “95 kilometre kanalizasyon hattı yapımını tamamladık. Bandırma ve Erdek’teki İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri’nin yapımını hızlandırdık. Edremit’e bağlı merkez mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Koçero Deresi’nde yıllardır ihmal edilen yenileme çalışmalarını tamamladık, yağışlar nedeniyle yaşanan hat tıkanmaları ve su kesintilerine neden olan sorunları çözerek halkımızı sağlıklı suyla buluşturduk. Ama bunlar bize yetmez. Çok daha fazla çalışacak ve güçlü bir altyapıyı da bu kentin geleceğine miras bırakacağız. Buradan bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. 78 yıl sonra belediyeyi kaybedenler, su fiyatları üzerinden manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Onları buradan uyarıyorum. Yıllarca altyapı yatırımı yapmamışsınız… Yıllarca bu insanlara kanserojen borulardan su içirmişsiniz… Türkiye’nin en borçlu Belediyesini bırakmışsınız. Bu borçlar kimin cebinden ödenecek? Bu para kimin cebinden çıkacak? Yıllarca altyapıyı ihmal etmişsiniz. Halkın gözünü boyamak için görünür yerleri yapıp görünmez diyerek altyapıyı ihmal etmişsiniz. İtibar yolu diye açıp itibarınızı kaybetmişsiniz. Makyaj yapmışsınız makyaj… İşte biz, Balıkesir’in bu kaderini değiştireceğiz ve değiştireceğiz. İsraf haramdır. İsraf yapmadan iş yapıyoruz. Balıkesir benim ailem. Ben de bu ailenin hayırlı bir evladı olmak için çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“YEŞİL ALANLAR ARTIYOR”

Doğasıyla herkesi büyüleyen Balıkesir’in çevreci ve yeşil kamu alanlarına sahip olmayı fazlasıyla hak ettiğini ifade eden Akın, bir yılda 72 bin metrekare peyzaj ve yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirdiklerini söyledi. “Balıkesir’de 2024’te kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırdık. Türkiye’de bu oran düşerken Balıkesir’imizde artmaktadır. Çünkü biz başkalarına benzemeyiz, biz çevreciyiz ve yeşil bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız, bizim en değerlilerimiz, geleceğimizdir. Çocuklarımız için oyun alanlarını yeniledik. Kullanım ömrünü tamamlamış ve birçoğu atıl olan 25 parkta kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. 2 bin 309 kent mobilyası, 22 adet oyun grubu ve 15 noktada spor aleti ve spor sahası kurulumu yaptık. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz 2024 yılında, 22 Mavi Bayraklı Plajıyla rekor kırarak Türkiye’de en fazla Mavi Bayrak sahibi olan belediye unvanına sahip oldu. Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda çocuklarımıza bilimin ve çevre bilincinin önemini kavratmak için Çevre Bilim ve Eğitim Merkezimizi açtık. Bugüne kadar 5 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık. İlaçlama ve vektörle mücadele konusunda da büyük yol kat ettik. Haşere mücadele faaliyetlerinin tamamını Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bünyesine aldık. Sorumluluğunu da aldık. 56 araçla, 75 ilaçlama makinesiyle ve 150 personelle ilaçlamayı doğrudan biz yapıyoruz. Can dostlarımıza sıcak bir yuva kazandırmak için sahiplendirme seferberliği başlattık. “Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” diyerek Web sitemiz ve barınak üzerinden 1525 can dostumuzu sahiplendirdik. Can dostlarımızın yanında olmak isteyen hemşerilerime sesleniyorum: candostlar.balikesir.bel.tr sitesine girin ve sahiplenin. Ayrıca 72 dönüm arazi üzerinde can dostlarımızın doğal yaşamına uygun yeni barınak yapımına başlıyoruz. Çevre güvenliğini de önemsedik, muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bir yıl içinde 214 mahallemizde 725 yeni kamera kurulumu gerçekleştirdik”

“27 BİN ÇİFTÇİYE SU DESTEĞİ”

Gelecekte yaşanabilecek gıda güvenliği sorununa karşı üretime çok ihtiyaç olduğunu söyleyen Akın, “Bu ülkenin, Balıkesir’imize ihtiyacı var. İşte bu anlayışla, zengin toprakların çiftçilerini fakir bırakmamak için tarımsal kalkınma projelerimizi hızlandırdık. Buna da Tarımda Balıkesir Modeli dedik. Tüm Türkiye’de konuşulan bir konu vardı hatırlıyor musunuz? Çiftçimiz ürettiği bamyayı 70 liraya piyasaya satamıyordu. Biz ne yaptık? O bamyayı üreticilerimizden 90 liraya aldık, kurutup, paketleyip, markalaştırıp 41 dolara Amerika’ya sattık. Aradaki kazancı da çiftçilerimize destek olarak aktardık. İşte gerçek belediyecilik budur. Biz planladığımız her ürüne satın alma garantisi veriyoruz. Bir yılda 30 bin kilogram susam, bamya, aronya, cennet hurması, adaçayı ve kuru fasulye alımı yaptık. İlk defa satın aldığımız susamları, tahin yaparak katma değerli ürün haline getirdik. 58 bin kilogram sera naylonu ve 14 bin adet zeytin toplama kasası ve örtüsü dağıttık. Üreticimize 140 bin kilogram reygras tohumu, 1730 kilogram siyez buğdayı ve 11 bin 700 adet vetiver fidesi desteğinde bulunduk. Tarımsal sulama için 2024 yılında 27 bin çiftçimizin 154 milyon liralık faturasını da biz karşıladık“ ifadelerini kullandı.

“BEREKETLİ TOPRAKLARI SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Tarımda tesisleşme stratejisine çok önem verdiklerini aktaran Akın, “Bal dolum tesisi ve manda kaymağı üretim tesisimizin çalışmalarını yürütüyoruz. Bu şekilde eti, sütü altın değerinde olan topraklarımızı kalkındıracağız. Çiftçimiz köyünü terk etmeyecek. Bu bereketli toprakları sahipsiz bırakmayacağız. Daha önce su götürülmemiş arazilerde sulama hatları oluşturduk. Daha önce sulanmayan yüzbinlerce zeytin ağacına can suyu verdik.“

“ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ ALDIK”

Akın, konuşmasına şöyle devam etti: “Balıkesir olarak Marmara ve Ege olmak üzere iki denize kıyısı olan bir kentiz. Denizdeki canlılığın korunması ve doğaya karşı sorumlu turizm faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda hassas davranıyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi iş birliği protokolümüz çerçevesinde geçtiğimiz yıl 60 dönüm alan taraması yaparak 270 metre ağ temizliği yaptık. Bu protokolü 2029 yılına kadar uzattık. Denizlerimizdeki temizlik çalışmalarımız ile Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca ödülünü aldık”

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Balıkesir’in öncelikli konularının başında kentsel dönüşümün geldiğini ifade eden Akın, depremin her gün kendini hatırlattığını belirtti. “Deprem gerçeği ensemizde, olası Marmara Depremi gibi bir gerçeklikle karşı karşıyayız” diyen Akın, “Ne yazık ki yıllardır bu gerçeklik bilinmesine rağmen herhangi bir somut çalışma yapılmamış. Deprem kentinden elle tutulur bir çalışma yok. Biz, bahane üretmiyoruz. Balıkesir’imizde bir ilki gerçekleştirerek Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığını kurduk ve hemen depremlere ve doğal afetlere dayanıklı bir kent kurmak için kolları sıvadık. Hızlı taramayı derhal başlattık. Akıncılar, Gümüşçeşme, Kızpınarı ve Adnan Menderes mahallelerimiz ile Çayderesi Ağır Sanayi Bölgemizde kentsel dönüşüm projesi çalışmalarımız devam ediyor. Karesi, Altıeylül, Edremit, Burhaniye, Bandırma, Gönen, Erdek ve Manyas olmak üzere 8 ilçemizde, yaklaşık 160 bin binada ve 800 bin kişiyi etkileyen alanda; mevcut yapı envanterinin tespiti ve kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanılması için tüm süreçler tamamlanmıştır. Hayırlı olsun. Karesi ve Altıeylül ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi olarak; Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde ise ilçe belediyelerimiz ile birlikte kentsel dönüşüm alanları belirlemek amacıyla sahada incelemelerde bulunduk, kentsel dönüşüm sürecini başlattık” şeklinde konuştu.

“BALIKESİR İTFAİYESİ DAHA DA GÜÇLENECEK”

Planlamaları yaparken eski dönemde olduğu gibi özel şirketlere yaptırıp birilerinin bundan menfaat edeceği düzeni ortadan kaldırdıklarına dikkat çeken Akın, “O dönem bitmiştir. Öyle kimdir, necidir tam bilinmeyen insanların masalarına, dişinizden tırnağınızdan artırarak sahip olduğunuz malların hesabını dökme dönemi bitti. Bandırma’mızın 5000’lik planlarını yaptık, teslim ettik. Yılların beklentisini karşıladık. Şimdi Edremit’ten başlamak üzere diğer ilçelerimizde de bu planların hepsini tamamlayacağız. Bunun yanında kentsel dönüşüm ve deprem hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına başladık. Depreme yönelik mevcut verilerin artırılması ve zemin bilgilerinin tek bir veri tabanında toplanması amacıyla web tabanlı uygulama hazırlamaya başladık. Ülkemizde bir afet gerçeği var. Afet demek sadece deprem değil. Ayrıca her türlü doğal afete karşı hazırlıklı olmak için müdahale gücümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. 40 itfaiye aracının alımı için tüm kamusal süreçleri tamamlayıp satın alma aşamasına geldik. Balıkesir İtfaiyesi, Türkiye’nin en büyük dördüncü, bölgenin ise en güçlü filosu olacak” ifadelerine yer verdi.

“YENİ MEYDANLAR KAZANDIRDIK”

Balıkesir’in gücünü geçmişinden ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihinden alan bir kent olduğunu belirten Akın, kent tarihi alanında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tescilli bina restorasyon çalışmalarının yanında beş antik kentin kazı çalışmalarını destek verdiklerini söyleyen Akın, “Balıkesir’imize yeni meydanlar kazandırdık. Daha da arttıracağız. Kentler, meydanlarıyla yaşar. Eski orduevlerimizi ve Cumhuriyet Meydanımızı restore ederek tarihle iç içe geçmiş modern bir kent tasarlıyoruz. İçerisinde bir kent müzesi de olacak. Yakın da hep birlikte kent müzemizi ziyaret edeceğiz. Erdek Zeytinliada Çevre Düzenleme Projesi, Karesi Kurtdereli Mehmet Pehlivan Evi ve Bigadiç Oğulpaşa Türbesi restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzemizin açılışını gerçekleştirdik. Aynı zamanda Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin restorasyon ve teknik müzecilik çalışmalarını tamamladık. Tarihimize sahip çıkamaya devam ediyoruz, kültürel mirası hep birlikte gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur” dedi.

“20 İLÇEYE KÜLTÜR VE SANAT GÖTÜRDÜK”

Balıkesir’i spor, sanat ve kültür şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerleyen Akın, kentte bu alandaki faaliyetlere hiç olmadığı kadar önem verdiklerini söyledi. Kültür ve sanatı, 20 ilçeye götürdüklerini belirten Akın, “Balıkesir’i fuarlar ve festivaller kenti yapacağız. 2024’te 1000 etkinliği gerçekleştirdik ya da destekledik. Kuvayı Milliye’nin başkenti Balıkesir’imizde milli bayramlarımızı büyük bir coşkuyla, ağlayarak kutladık. Bu kadar yıl sonra bütün herkes sokaklara akmadı mı? Herkese çok teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal’in askerlerine, bu memletin evlatlarına, cumhuriyetçi, Atatürkçü, Balıkesirlilere teşekkür ediyorum. 300 müzik dinletisi gerçekleştirirken Roman Gençlik Orkestrası, ONKADIN Orkestrası ve Kuvayımilliye Orkestrası gibi yeni orkestralar kurduk. Bu arada, Sanat Sokağı projemizi hayata geçiriyoruz. Bu sokakta sanatçılarımız ve zanaatkarımız eserlerini sergileyebilecek. Aynı zamanda burada kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergileyecek ve satacak. Yakında bu projenin tüm detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Detaylarını Kent Konseyimizle birlikte açıklayacağız. 25 yıldır tamamlanmayan Bandırma Kültür Merkezi, Gaziosmanpaşa Cemevi Kültür Merkezi ve Dursunbey İtfaiye Binası, Hotaşlar Köy Konağı, Edremit Çıkrıkçı Hayvan Barınağı yapımına devam ediyoruz. Hasanbaba Çarşısı ve Altıeylül Pasajı bakım ve onarım çalışmalarını ise tamamladık’ ifadelerini kullandı.

SPOR VE SPORCU DOSTU KENT: BALIKESİR

Amatör spor kulüplerini destekleyerek, yeni halı saha ve semt sahalarıyla Balıkesir’de sporu güçlendirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Akın, 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen spor organizasyonlarda yaklaşık 40 bin katılımcıyı ağırladıklarını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor kulübünde 148’i A Takım olmak üzere 2 bin 889 sporcunun aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini veren Akın, “Olimpiyat madalyalı milli gururlarımız Yasemin Adar Yiğit, Nafia Kuş Aydın ve Esra Yıldız Kahraman’ı Belediyespor Kulübümüzün bünyesine dahil ettik. Türkiye’de üç farklı branşta olimpiyat madalyası olan tek kulübüz ve belediyeyiz. Balıkesir pehlivanlar diyarıdır. Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın memleketi Balıkesir’e yıllardır gelmeyen Altın Kemer’i getireceğiz. Bunun için Kırkpınar ve Kurtdereli başpehlivanı Enes Doğan, artık Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un resmi Baş Pehlivanıdır. Hayırlın uğurlu olsun. Pehlivanlarımıza söz vermiştim. Bin kişilik tribün şu an yapılıyor. Orada başhlivanlarımız mücadele edecek. Altın Kemer’de Balıkesir’in olacak” dedi.

ON ON KAFE, İSTİHDAM OFİSİ, GLÜTENSİZ KAFE…

Bir yıl boyunca yapılan tüm çalışmalarda ve projelerde her zaman halkçı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Akın, “Glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımızın beslenmelerini kolaylaştırmak için Fırıntaş Glütensiz Kafe-Market’i açtık. Öyle çakma Amerikan isimleri değil, adı da tadı da bizden olan On On kafelerimizin sayısını 8 adet yeni şube açarak 17’ye çıkarttık. Yaz sezonu ile birlikte Ayvalık, Akçay, Altınoluk, Erdek ve Burhaniye’de beş yeni şubelerimiz hayırlı olsun. Böylece toplam 22 şubemiz olacak. On On kafelerimizi başka illerimize de açıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir’de Balıkesirli evlatlarımızın çalıştığı kafeleri göreceksiniz. İstihdama katkı sunmak adına İŞKUR onaylı İstihdam Ofislerimizle iş arayanlar ve işverenleri buluşturduk. 5 bin 251 adayı yönlendirdik, 577 kişiyi bu projeyle iş sahibi yaptık”

ŞEFFAF, KATILIMCI VE HESAP VEREN YÖNETİM ANLAYIŞI

Tüm bu projeleri yaparken şeffaf, katılımcı ve hesap veren bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade eden Akın, Türkiye’nin en güçlü ve katılımcı Kent Konseylerinden birini oluşturduklarını söyledi. Kenti ortak akılla yönettiklerini ifade eden Akın, Balıkesir Kent Konseyi Çocuk Meclisinin kurulmasına ve Emekli Meclisinin öncülük ettiklerini açıklarken Kent Konseyi yönetimine ve bileşenlerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR İŞ YOK”

Akın, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu projelerde ulaşım var… Bu projelerde altyapı var… Bu projelerde çevre, üretim, kültür, turizm, sağlık, eğitim ve spor var… Esnaf var, öğrenci var, çiftçi var, işçi var… Peki, ne yok? Har vurup harman savurma yok. Halkın parasını hesapsızca harcamak yok. Âtıl proje yok. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir iş yok. İşte bizim en büyük gururumuz da mutluluğumuz da budur. Şunu unutmayınız ki: Bugün burada yaptığım bir sunum değil bir hesap verme. Sadece size değil, yarına, Balıkesir’in geleceğine de hesap verme. Sadece size değil, Allah’a da hesap verme” dedi.

DAHA YENİ BAŞLADIK

Başkan Akın, konuşmasının sonunda, ‘En başta siz Balıkesir ailem olmak üzere tam iş birliği içinde çalışan ilçe belediye başkanlarımıza, fikirleriyle ya da eleştirileriyle Balıkesir’e katkı sunan siyasi partilerimize, basınımıza, tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, kooperatiflerimize, birliklerimize, odalarımıza ve muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma Balıkesir Ailem adına teşekkür ediyorum. Balıkesir’e hizmeti dokunmuş, taş taş üstüne koymuş, eski belediye başkanlarımız da dahil, herkese teşekkür ediyorum, saygıyla anıyorum. Ve elbette, her süreçte yanımda olan ve desteğini esirgemeyen sevgili eşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kentimizi birlikte yönetecek, gelecek güzel günlere hep birlikte erişeceğiz. Umut olacağız, ışık olacağız. Adaletten, hakikatten, hakkaniyetten asla vazgeçmeyeceğiz. Balıkesir’i, tarihinden aldığı güçle, Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır bir şehir haline hep birlikte getireceğiz. Sizinle birlikte yeni ilklere, yeniliklere imza atacağız. Durun. Daha yeni başladık. Ve unutmayın, size en yakın, Ahmet Akın’ diyerek sözlerini tamamladı.