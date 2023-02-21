Ahmet Aras duyurdu: Bodrum Belediyesi'nden festival ve eğlence kararı
Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, ilçe genelinde düzenlenecek festival ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini, bu faaliyetlere ayrılan bütçe ile depremzedelere yardım yapılacağını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan büyük depremler sonrası ülkede ve tüm dünyada yardım seferberliği başlarken Bodrum Belediyesi'nden de anlamlı bir açıklama yapıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli Bodrumlular... Düzenleyicisi veya destekçisi olduğumuz her türlü festival ve eğlence etkinliğini iptal ederek, bu faaliyetlere ayırdığımız bütçeyi, deprem mağduru vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına tahsis etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Değerli Bodrumlular.. Düzenleyicisi veya destekçisi olduğumuz her türlü festival ve eğlence etkinliğini iptal ederek, bu faaliyetlere ayırdığımız bütçeyi, deprem mağduru vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına tahsis etme kararı aldık. Devamı, linkte. https://t.co/VOh7PuVgGi pic.twitter.com/dxYZgL5FSv— Ahmet Aras (@ahmetarasbodrum) February 21, 2023
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