Ahmet Aras: İktidarın yaptığı kötülüğü, Büyük İskender yapmadı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:39

Güncelleme: 04.01.2025 - 12:39

Datça Belediyesi'ne ait taşınmazlar için Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, devir için 20 Aralık tarihinde yazı göndererek resmi işlemi başlattı. Muğla'daki Knidos Antik Kenti’nde Datça Belediyesi'ne ait olan Halk Kafe ve iskelenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesi tepkilere neden oldu. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun kararı, belediyenin itirazlarına rağmen 20 Aralık 2024 tarihinde resmi olarak başlatıldı. Datça Belediyesi, devrin durdurulması için dava açtığını duyurdu. Belediye yetkilileri, bu kararın Knidos Antik Kenti’nin kültürel bütünlüğünü ve bölgenin ekonomik dinamiklerini olumsuz etkileyeceğini savunuyor. Devir işleminin turizmi baltalayacağı ve yerel halkın antik kentle bağını zayıflatacağı ifade edildi.

BU YAPIYA KAÇAK DİYEN ANLAYIŞI KINIYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kindos’a giderek incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan, söz konusu bölgede yapılan icraatların her yönüyle yasal olduğunu kaydetti. Ahmet Aras, “Bu yapı kaçak değil, çünkü 10 Ocak 1975’te önce yapılan yapılar yasa gereği ruhsatlı, iskanlı sayılır. Yapıyı kaçak diyen anlayışı kınıyoruz. Yasağı tanımayanlar burada da aynı anlayışı uyguluyor. Belediye kaçak yapı yaptı algısı yaratmaya çalışıyorlar. Bu yapı tamamen yasaldır. Yaşayan müzecilik birçok yerde uygulanıyor. Siz yaşayan halkla ören yerinin ilişkisini keserseniz, orası metruk hale gelir. Bu şekilde oldu bittileri kabul etmiyor, yapılan kazıları destekliyoruz. Bizi sizden ayıran nedir, muhalefetiz diye mi yapıyorsunuz. Biz de merkezi hükümetle ortak çalışıyoruz. Bizler merkezi hükümetin yapamadığı şeyleri yapıyoruz” dedi.

BELEDİYENİN MALI HALKIN MALI DEMEKTİR

Başkan Aras; “Burada muhalefet belediyeleri, düşman belediye, terörist şeklinde sürekli dışlanmaya çalışılıyor. Biz sizin gibi ötekileştirme yapmıyoruz. Herkesin belediyesiniz. Sizin yaklaşımınız tamamen ayrıştırmacı politika izliyorsunuz. Burada da yapılan budur. Biz haklarımızı savunmak için buradayız. Bu yasalar gereği biz buradayız. Sizin tanımadığınız yasaları savunmak için buradayız. Siz yargını tanımadığınız için her şeyi yapabiliriz diye düşünüyorsunuz. Burada yaşanan bu zihniyetin tezahürüdür. Belediyenin malı halkın malı demek. Bunları belediyelerin elinden alıp özelleştiriyorlar. Kıyılarda da aynı şeyi yaşıyoruz. MUÇEV diye bir vakıf kıyıların yandaşlara peşkeş çekiyor. Bugün burada böyle bir şey olabilir. Size nasıl inanacağız.

DATÇA HALKI İLE KNİDOS’UN İLİŞKİSİNİ KESMEYİN

Knidos’la Datça’nın bağını koparırsanız Knidos öksüz kalır. Knidos’la Datça’nın bağını koparamazsınız. Kusura bakmayın ömrünüz az kaldı. Elbet bunlar geri dönecek. Elbet bir gün hak yerini bulacak ve halkın malı olacak buralar. O yüzden Datça Belediyemizle oturun düzeltelim. Datça Belediyesi’nin mülküne el koyamazsınız. Hayırdır seferberlik mi var da insanların malına çöküyorsunuz. Burası Datçalıların malıdır. O yüzden aklıselim olalım. Datça halkı ile Knidos’un ilişkisini kesmeyin. Turgutreis’te de aynı durum söz konusu. Akbelen’de, çimento fabrikasında da aynı durumlar var. Biz bunlara sessiz kalamayız. Bunun gibilerle mücadele ediyoruz. Bu topraklarla alıp vermediğiniz nedir. Bu topraklara iktidarın yaptığını, 2500 yıl önce Büyük İskender yapmadı. Hayırdır sizin kendi topraklarınızla insanlarınızla derdiniz nedir. O yüzden Datça Belediyesiyle oturalım ortak çalışma yapalım.”