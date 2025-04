Ahmet Aras: Küresel sorunlara çözüm üretiyoruz

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:17

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:17

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Belediyeler Birliği iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen iki ülkenin şehirleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi’ne katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası ağlarda aktif olarak yer aldıklarını ve küresel sorunlara yerelden çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Başkan Aras, “Son dönemde yaşanan otoriter eğilimlere karşı direnç geliştirebilmesi, dayanışma ve iş birliği kapasitesini güçlendirmesiyle mümkündür. Uluslararası kent ağları, kardeş şehir ilişkileri, tematik platformlar ve savunuculuk kampanyaları bu açıdan stratejik araçlardır. Biz de Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak B40, UCLG, ICLEI, Metropolis gibi uluslararası ağlarda aktif biçimde yer alıyor, iyi uygulamaları paylaşıyor ve küresel sorunlara yerelden çözüm üretmeye çalışıyoruz.” dedi.

“KENTİMİZİ DAHA ADİL VE KAPSAYICI KILMAK İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ”

Muğla'nın tarihi mirası ve çok kültürlü yapısına değinen Başkan Aras, "Demokrasinin doğduğu topraklarda yer alan bir kent olan Muğla, tarihi mirası ve çok kültürlü yapısıyla barışçıl bir yaşam modelinin mümkün olduğunu gösteriyor. Katılımcılığı esas alan karar alma süreçleri, dijitalleşme yoluyla artırılmış şeffaflık, gençlerin ve kadınların aktif katılımını destekleyen projelerle kentimizi daha adil ve kapsayıcı kılmak için çalışıyoruz.” diye konuştu.

“CUMHURİYET TARİHİMİZDE KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ”

Başkan Aras, Kardeş Şehirler Zirvesi’nde son dönemde ülkemizde demokrasi atmosferine zarar veren müdahalelere dikkat çekti. Demokrasinin özellikle yerel düzeyde zor bir sınavdan geçtiğine değinen Aras, “Açıkça ifade etmek isterim ki, ülkemizde demokrasinin özellikle yerel düzeyde ciddi sınavlardan geçtiği bir dönemdeyiz. Demokrasi, her gün emek isteyen bir değerdir. Tıpkı bir fidan gibi, her gün sulanmalı, korunmalı ve büyütülmelidir. Cumhuriyet tarihimizde kritik bir dönüm noktasındayız. Bu süreçte, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, haksız suçlamalarla karşı karşıya kalan ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm belediye başkanlarımızın, gençlerin, gazetecilerin, sanatçıların ve aktivistlerin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN ARAS’TAN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA VURGUSU

Türkiye ve Almanya'nın 100 yılı aşkın süredir süregelen dostane ilişkilerinin, yerel yönetimler düzeyinde daha da derinleşmesi gerektiğinin altı çizen Başkan Aras, Muğla'nın güçlü turizm altyapısı, sürdürülebilir tarım potansiyeli ve yenilenebilir enerji yatırımları ile dikkat çeken bir şehir olduğunu belirtti. Başkan Aras, “Türkiye ve Almanya 100 yılı aşkın süredir güçlü tarihsel bağlamda ve karşılıklı güvene dayalı çok boyutlu ilişki ağına sahiptir. Bu dostluk artık yerel yönetim düzeyinde daha derinlemesine ve stratejik ilişkileri önemsemektedir. Kentlerimiz küresel ölçekte karşı karşıya kaldığımız iklim krizi, göç, sosyal entegrasyon ve dijital dönüşüm gibi konularda birlikte düşünme, üretme ve çözüm geliştirme kapasitesine sahiptir. Bu çerçevede Türkiye’nin güneybatısında yer alan Muğla sahip olduğu doğal zenginlikleri, güçlü turizm altyapısı, sürdürülebilir tarım potansiyeli ve yenilenebilir enerji yatımları ile dikkat çeken bir ildir. Aynı zamanda ilimiz çok sayıda Alman vatandaşın yaşamayı ve ziyaret etmeyi tercih ettiği kültürler arası etkileşimin doğal biçimde geliştirildiği bir bölgedir. Türkiye ve Almanya arasında 100 yılı aşkın süredir devam eden dostane ilişkiler çerçevesinde Muğla gibi güçlü uluslararası kimliğe sahip turizm, tarım ve yenilenebilir enerji alanlarında öne çıkan bir ilin Alman Şehirleri ile yapacağı ortaklık büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.