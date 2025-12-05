İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında futboldaki bahis ve şike iddialarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanların ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Peki, Ahmet Çakar kimdir? Ahmet Çakar neden gözaltına alındı?

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

Ahmet Murat Çakar, 3 Ağustos 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

AHMET ÇAKAR'IN HAYATI VE KARİYERİ

Çakar, 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydoldu. Babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra tabip olarak göreve başladı. 1981 yılında başladığı hakemlik mesleğini 1998 yılında bıraktı ve yorumculuğuna başladı.

AHMET ÇAKAR'IN VURULMASI

Ahmet Çakar, 25 Şubat 2004 tarihinde Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan, tabiplik yaptığı sağlık ocağından çıkarken vücuduna isabet eden beş kurşunla vuruldu. Çakar, Ali Şen, Haluk Ulusoy'dan şüphelendiğini söyledi. Fail bulunamadı. Taburcu olduktan sonra spor yorumculuğuna tekrar döndü.

AHMET ÇAKAR EVLİ Mİ?

Çakar, 1993 yılında Arzu Ersoy ile evlendi.

AHMET ÇAKAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul'da bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da bulunuyor. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Ahmet Çakar sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Spor Yorumcusu Ahmet Çakar'ın yanı sıra gözaltına alınan isimler arasında Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, Antalyaspor ikinci başkanı Emrah Çelik, Bandırmaspor'dan Tolga Kalender ve Serik Spor'dan Erhan Çelenk yer alıyor Soruşturma kapsamında bu kez futbolun üst kademelerini hedef alan geniş çaplı bir operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da gözaltına alındığı açıklandı.