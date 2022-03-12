Ahmet Davutoğlu: Bu bir seçim ittifakı değil

12 Mart 2022 Cumartesi, 19:48

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir programı kapsamında kentte çeşitli temaslarda bulundu.

Davutoğlu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda elde edilen mutabakatın önemine dikkat çekerek "Mesele kişi meselesi değil sistem meselesi. Bu bir seçim ittifakı değil" ifadelerine yer verdi.

İlk olarak gazetecilerle bir araya gelen Davutoğlu şunları söyledi:

Modernleşmenin başladığı, ekonomimizin temellerinin atıldığı, demokrasimizin serpildiği şehir İzmir’dir. Dün İzmir’de pek çok temasta bulunduk.

Bugün de İzmir’de Buca ve Menderes’te olacağız. Büyükelçilik Konferansı’nı İzmir’de yapmıştık. Başbakan olduktan sonra aldığım ilk kararlardan biri İzmir’de başbakanlık ofisi açmaktı.

İzmir Türk siyasetinin belirleyici şehirlerinden biridir. İnşallah Türkiye bu karanlık, zor, kasvetli iklimi aşacak. Kutuplaşmaları aşmak üzere çok yoğun bir çaba içinde olduğumuzu hepiniz yakından izliyorsunuz.

“İZMİR’DE İDEALİMİZ EN GÜÇLÜ PARTİ OLMAKTIR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile görüştüğünü belirten Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İzmir’in sorunları ile ilgili güzel bir sohbette bulunduk. Tabipler Odası’nı ziyaret ettik. Kemeraltı’nda, Karşıyaka’da saatlerce halkımızla bir araya geldik. İlk kez bu kadar esnafımızı bezgin ve halkımızı alışverişten uzak gördük. Kadın kıyafeti satılan bir mağazada vitrinde tek bir lamba yanıyordu.

Esnaf vitrini ancak tek bir lambayla aydınlatabildiğini söyledi. Gözümüzün önünde orta sınıf eriyor. İyi eğitim almış ve normal şartlarda orta ve üst sınıf olması gereken kesim kayboluyor. İzmir’de bizim iddiamız en güçlü parti olmaktır. İl Başkanımız İzmir’de çok kısa sürede iyi bir altyapı oluşturdu.

“BU BİR SEÇİM İTTİFAKI DEĞİL”

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda elde edilen mutabakatın önemine dikkat çeken Davutoğlu, şöyle konuştu:

Mesele kişi meselesi değil sistem meselesi. Bu bir seçim ittifakı değil. 2018 seçimlerinden sonra Saadet Partisi bu ittifaka aslında devam etmedi.

Yapılandırılmış, ilkeleri açık bir şekilde ortaya konulmuş, gelecek planlaması itibariyle de ana bir perspektifin verildiği bir ittifak yapılanmasının, ittifakın yeniden yapılandırılmasının doğru olacağı kanaatindeyim.

Bu konular istişareye açık konulardır. Daha geniş tabanlı bir iş birliği yapmanın imkanlarını araştıracağız. Önemli olan iyi niyet, şahsi hesapların ülke vizyonunun önüne geçmemesidir.

“GELECEK PARTİSİ SİYASETE DİNAMİZM GETİRDİ”

Rusya-Ukrayna savaşını da değerlendiren Davutoğlu, “O bölgede sürecek olan her savaş enerji fiyatları artışına, ekonomik ilişkilerin neredeyse durma noktasına gelmesine neden olacaktır. Son dönemde Antalya’da dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen üçlü diplomasi çok doğru” dedi.

Öte yandan Davutoğlu, herkesin parti kurma konusunda özgür olduğunun altını çizip, “2018-2019 yıllarında toplam 4 parti kuruldu. Biz 12 Aralık 2019’da Gelecek Partisi’ni kurduk. Daha sonra 40’a yakın parti kuruldu. Herkesin parti kurma ihtiyacını fark ettiği ama korkudan parti kuramadığı dönemde Gelecek Partisi kuruldu. Bunu ben siyasete Gelecek Partisi’nin getirdiği bir dinamizm olarak görüyorum” şeklinde konuştu.