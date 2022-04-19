Ahmet Davutoğlu canlı yayında açıkladı: Erdoğan 'onaylamam' demiş

19 Nisan 2022 Salı, 11:53

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, bugün FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Küçükkaya'nın sorularına yanıt verdi.

2014-2016 arasında AKP Genel Başkanlığı'nda bulunan ve aynı yıllarda 26. Türkiye Başbakanı olarak da görev alan Davutoğlu 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı. 12 Aralık 2019'da ise Gelecek Partisi'ni kuran ve yaklaşan seçimlere muhalefet ile birlikte girecek olan Davutoğlu, kendisine gösterilen "davanı sattın" tepkilerine cevap verdi.

"BUNLAR YÖNLENDİRMELİ SORULAR"

Davayı satmadığını belirten Davutoğlu, bu tepkilerin de yönlendirmeli olduğunu vurgulayarak "Birisi bana neden Cumhurbaşkanı'na sadakat göstermedin derse ben de derim ki; ben milletin 1 kuruşuna bile sadakat gösterdim. Benim karşıma fakir Anadolu insanları çıkıp sen neden davaya ihanet ettin gibi bir sözle geldiği zaman ben de bunu söylerim. Bunlar yönlendirmeli sorular. Bana bunu söyleyen adamlar yanımdan ayrılırken diğerlerine bana bunu söyle dediler diyor. Anadolu insanı beni bilir.

"ERDOĞAN ONAYLAMAM DEDİ"

AKP'lilerin mal varlıklarına ilişkin siyasi ahlak yasasını Meclis'e gönderdiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi onaylamadığını belirten Davutoğlu, "İl başkanları, ilçe başkanları; hepsinin mal varlıkları araştırılsın. Meydan okuyorum. Çekineceğim bir şey yok benim. Benim karşıma provokatörler çıkarıp da üstüme salıp da niye davaya ihanet ettin. Hayır, Cumhurbaşkanı bizi yalnız bıraktı. Benim oğlumu ve damadımı kimse tanımaz. Devlet böyle yönetilir. Siyasi ahlak yasasını Meclis'e sevk ettim, Cumhurbaşkanı onaylamam dedi" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN HATASI..."

Ekonominin durumuna ve ramazan ayı fitresine değinen Davutoğlu, "40 TL ile ne alınabilir biliyor musunuz? Margarin 4 TL imiş bu sene 10 lira. Çay 27 lira imiş şimdi 46 lira. Bulgur 6 lira imiş 18 lira. Şimdi baktığınızda bu 40 TL ile alınacak şey bu. Bir ekmek, bir margarin, yüz gram peynir, yüz gram zeytin... Bu kadar. Bir günde bunu yiyecek bir fakir. Sayın Erdoğan'ın hatası milletten uzak kalmış olma" diye konuştu.

HER TÜRLÜ HESABI VERMEYE HAZIRIM

DP lideri Gültekin Uysal’ın "20 yıllık AKP iktidarında sorumluluğa ortak olmamış olmak" şeklindeki tweetine ilişkin konuşan Davutoğlu, "6 lider birbirimizle açık yüreklilikle konuşmazsak masaya zarar veririz. Mesele biz isek her türlü hesabı vermeye hazırım ama bizimle olan hesap AK Parti'nin geniş kitlelerini korkutmamalı, ürkütmemeli. Ülkenin iyiliğini düşünüyorsanız dürüst insanlara rövanşist yaklaşmayın" ifadelerini kullandı.

SEÇİME KADAR KONUŞMAYACAĞIZ

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuna ilişkin Davutoğlu, "Seçime kadar cumhurbaşkanı adaylığını konuşmayacağız. Bu masanın ilkelerini ortaya koyması lazım. Önemli olan en fazla sayıda milletvekilinin girişini sağlamak. Meclis'teki çoğunluğu almak cumhurbaşkanlığını almak kadar önemli" dedi.