Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı’nın içinde olmayacaklarını ifade etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı’nın içinde olmayacaklarını yineleyerek “Türkiye’yi bu duruma getirenlerle, bugünkü durumu meşrulaştıracak hiçbir ittifakı veya işbirliğini doğru görmem” diye konuştu.
Ahmet Davutoğlu, dün Şişli’de bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi. Kürt sorununa ilişkin başlayan tartışmaları değerlendiren Davutoğlu, “Kürt vatandaşlarımızın sorunları vardır. Özellikle bölgede kayyum atamaları gibi. Kürt sorunu için muhatap, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Kürt vatandaşlarımızın bütünüdür” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın kendisini araması halinde görüşebileceğini kaydeden Davutoğlu, “Görüşmemek siyasetin doğasına aykırıdır. Ama bu Cumhur İttifakı benzeri bir ittifakın içinde yer alacağımız anlamına zinhar gelmez. İlkelerimiz dolayısıyla ayrıldık, yeni bir siyasi hareket başlattık” diye konuştu.
RUSYA ERDOĞAN’I TEK Mİ İSTEDİ?
Erdoğan’ın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Davutoğlu, “Kendisine randevu vermeyen Biden’a duyduğu öfkeyle Soçi’ye yanına bakan bile almaksızın tam bir teslimiyet psikolojisi ile gitti” ifadesini kullandı. Rusya’nın bu talepte bulunduğunu belirten Davutoğlu, “Eğer böyleyse durum daha vahim. Erdoğan yanına bakanlarını almamayı tercih ettiyse de demekki bakanlarına güvenmiyor” dedi.
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