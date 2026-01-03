Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok katil ve adi suçlu salıverilirken, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına rağmen hasta bir tutuklunun hapiste tutulması adalete de vicdana da sığmaz. Tayfun Kahraman derhal tahliye edilmeli, tutuksuz yargılanmalıdır." ifadesini kullandı.
Ahmet Davutoğlu’dan Tayfun Kahraman tepkisi: ‘Birçok katil ve adi suçlu salıverilirken…’
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tutuklu Tayfun Kahraman'ın MS atağı geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılması üzerine tepkide bulundu.
3.01.2026 09:07:00
Güncellenme:
ANKA
