Ahmet Davutoğlu’dan Tayfun Kahraman tepkisi: ‘Birçok katil ve adi suçlu salıverilirken…’

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok katil ve adi suçlu salıverilirken, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına rağmen hasta bir tutuklunun hapiste tutulması adalete de vicdana da sığmaz. Tayfun Kahraman derhal tahliye edilmeli, tutuksuz yargılanmalıdır." ifadesini kullandı.