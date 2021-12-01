Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a yalvardı: Allah aşkına konuşma artık!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT ortak yayınında yaptığı açıklamaların ardından kur yeniden yükselişe geçti. Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu; Erdoğan'a, "Allah aşkına konuşma artık!" diyerek yalvardı.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 08:25
Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a yalvardı: Allah aşkına konuşma artık!
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Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar kuru yeni bir rekorlar 13,80 TL'nin üzerini gördü. Erdoğan'ın söz konusu açıklamasıyla doların yükselmesi tepkilere neden olurken Ahmet Davuroğlu'ndan çağrı geldi.

 "ALLAH AŞKINA KONUŞMA ARTIK!" 

"Dolar; ülkeye güven vermesi gereken, vatandaşları sakinleştirmesi beklenen Sayın Cumhurbaşkanı’nın televizyona çıkacağı haberiyle 13’ü aştı. Konuşmayla birlikte ise 14 TL’ye kadar yükseldi. Bu konuşmalar TL’ye taammüden saldırı niteliği kazandı" paylaşımı yapan Davutoğlu, "Allah aşkına konuşma artık!" dedi.



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