Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a yalvardı: Allah aşkına konuşma artık!

01 Aralık 2021 Çarşamba, 08:25

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar kuru yeni bir rekorlar 13,80 TL'nin üzerini gördü. Erdoğan'ın söz konusu açıklamasıyla doların yükselmesi tepkilere neden olurken Ahmet Davuroğlu'ndan çağrı geldi.

"ALLAH AŞKINA KONUŞMA ARTIK!"

"Dolar; ülkeye güven vermesi gereken, vatandaşları sakinleştirmesi beklenen Sayın Cumhurbaşkanı’nın televizyona çıkacağı haberiyle 13’ü aştı. Konuşmayla birlikte ise 14 TL’ye kadar yükseldi. Bu konuşmalar TL’ye taammüden saldırı niteliği kazandı" paylaşımı yapan Davutoğlu, "Allah aşkına konuşma artık!" dedi.



