Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a yalvardı: Allah aşkına konuşma artık!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT ortak yayınında yaptığı açıklamaların ardından kur yeniden yükselişe geçti. Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu; Erdoğan'a, "Allah aşkına konuşma artık!" diyerek yalvardı.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar kuru yeni bir rekorlar 13,80 TL'nin üzerini gördü. Erdoğan'ın söz konusu açıklamasıyla doların yükselmesi tepkilere neden olurken Ahmet Davuroğlu'ndan çağrı geldi.
"ALLAH AŞKINA KONUŞMA ARTIK!"
"Dolar; ülkeye güven vermesi gereken, vatandaşları sakinleştirmesi beklenen Sayın Cumhurbaşkanı’nın televizyona çıkacağı haberiyle 13’ü aştı. Konuşmayla birlikte ise 14 TL’ye kadar yükseldi. Bu konuşmalar TL’ye taammüden saldırı niteliği kazandı" paylaşımı yapan Davutoğlu, "Allah aşkına konuşma artık!" dedi.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Gerilim ve tehlike arttı' dedi, uyardı
- Merkez Bankası'nda ayrılık
- 'Demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye için...'
- Sessizliğini bozan Elvan'a çok sert tepki
- Mansur Yavaş'tan yanıt geldi
- İnfial yaratan görüntüler!
- İzmir'de bir deprem daha
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki