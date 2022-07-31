Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener'den fındık fiyatı tepkisi

31 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık alım için taban fiyatı 54 lira olarak açıklamasını eleştirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Meral Akşener, 20 Temmuz günü Giresun'da yaptığı konuşmada fındık alım fiyatının en az 75 lira olması gerektiğini söylediğini hatırlattı.

Akşener, "Geçtiğimiz hafta Giresun'da, fındık fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söylemiştik. Ama bugün sayın Erdoğan, fındık fiyatını 54 lira açıklamış. Hem de öyle bir açıklamış ki sanırsınız müjde. Yerli ve millîliğin sadece sözde kaldığına bir kez daha şahit olduk. Yazık..." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Giresun'da, fındık fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söylemiştik.



Ama bugün sayın Erdoğan, fındık fiyatını 54 lira açıklamış. Hem de öyle bir açıklamış ki sanırsınız müjde.



Yerli ve millîliğin sadece sözde kaldığına bir kez daha şahit olduk.



Yazık... https://t.co/6ARTh1keG5 — Meral Akşener (@meral_aksener) July 30, 2022

DAVUTOĞLU: MAĞDUR EDİLEN ÜRETİCİLERİMİZİ KORUYACAĞIZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Erdoğan’ın 54 TL olarak açıkladığı fındık alım fiyatını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, “2015’te dolar 2.65 TL iken, fındığa 15.84 TL vermiştik; yani 7 yıl önce fiyat 5.96 dolardı. 54 TL ile üretici ancak 3 dolar alır. 2015 fiyatının bugünkü karşılığı 105 TL idi. 2015’te 1 kg fındıkla 4 lt mazot alınıyordu; şimdi ise 2 lt. Mağdur edilen üreticimizi koruyacağız” ifadelerine yer verdi.