Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye sert yanıt: 'Görüşmelerimizden çok telaşlandığınız anlaşılıyor'

06 Şubat 2022 Pazar, 19:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı ve Ahmet Davutoğlu'nu hedef alarak, “Belirsizliklerle, bilinmezlerle doludur. Cumhurbaşkanı adayları karanlıktadır… Serok Ahmet, ittifakın yeniden yapılanması, yeni bir perspektifle yeni baştan kurulması düşüncesindedir” ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALMIŞTI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, “Sayın Bahçeli, yine çatık kaş, asık surat, kem sözle bizi hedef almışsınız. Elbet bir cevabım olacak” dedi ve saat 18.00'da cevap vereceğini belirtti. Davutoğlu, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak MHP lideri Bahçeli'ye cevap verdi.

"ANLAŞILAN BU NEZAKET DİLİ SİZİ TEDİRGİN ETTİ"

Davutoğlu, konuşmasına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'a yakalanmasına değinerek başladı. Davutoğlu, “Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Covid testinin pozitif çıkması sonrasında toplumda yerel bir insani refleks oluşmuştu. Bütün siyasi liderler geçmiş olsun mesajları yayınladı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu mesajlara cevap vererek nezaket gösterdi. Bir anda toplum kesimine aylardır belki yıllardır özlediği bir yumuşama atmosferi oluştu. Daha 24 saat geçmedi, anlaşılan bu yumuşama sizi çok rahatsız etti ki, anlaşılan bu nezaket dili sizi tedirgin etti ki hemen gerilim siyasetini tekrar masaya, yüzünüze yansıttınız. Doğru yapmıyorsunuz Sayın Bahçeli! Bırakın toplum biraz rahatlasın, bırakın sakinleşsin. Bırakın her şeyi rahat konuşur hale gelelim. Yaşınız yeterince olgunlaştı. Siyasi tecrübeniz var. Artık sizi o tecrübenizle tanımak istiyor halk. Öfkenizle, çatık kaşınızla, asık suratınızla değil” diye konuştu.

“SİZİ RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

MHP lideri Bahçeli'ye, “Yine anlaşılan son dönemlerde muhalefet liderleri arasındaki yakın temaslar sizi çok rahatsız etmiş” diye seslenen Davutoğlu, şöyle devam etti;

“Sayın Bahçeli rahatsız olmuş olabilirsiniz ama ben size kötü bir haber vereceğim. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de yıllardır birbirleriyle görüşmeyen liderlerin yerini belki aylık, belki haftalık görüşmelerle farklıklarını konuşabilen, tartışabilen yeni bir siyasi iklim oluşturacağız Sayın Bahçeli. Uğraşmayın, bunu bozamayacaksınız. Gün gelecek sizle de görüşeceğiz. Kimseyi dışlamıyoruz. Bu ülkenin bütün vatandaşlarını siyasilerini eşit görüyoruz.”

"İSTEDİĞİNİZDE HÜKÜMET ORTAĞISINIZ, ELEŞTİRİ GELDİĞİNDE MUHALEFETSİNİZ ÖYLE Mİ?"

Bahçeli'nin ‘Cumhur İttifakı'nın çok berrak, muhalefetin ise dağınık' olduğu yönünde değerlendirmelerine yanıt veren Davutoğlu, “Siz de iktidar nimetlerinden istifade etmek istediğinizde hükümet ortağısınız, eleştiri geldiğinde muhalefetsiniz öyle mi? Buna kurnaz siyaset denir. Bu millet kurnaz siyasetçilerden hiç hoşlanmaz” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Bahçeli'nin konuşmasının sonunda kullandığı "Gelecekten umutluyuz" sözlerini de değerlendirdi. Davutoğlu, "Konuşmanızın sonunda, ‘Biz gelecekten umutluyuz’ diyorsunuz. Evet Sayın Bahçeli, gelecekten umutlu olun. Çünkü gelecekte, Gelecek Partisi var. Aslında bu bir itiraf. Bütün teşkilatlarıma da bunu yaymasını rica ediyorum. Sayın Bahçeli’nin ifadesiyle ‘biz gelecekten umutluyuz’. Sayın Bahçeli, siz isteseniz de istemeseniz de milletimiz gelecekten umutludur. Milletimiz, Gelecek Partisi’nden umutludur" şeklinde konuştu.



“KILIÇDAROĞLU BANA SORABİLİR SİZ DE CUMHURBAŞKANINA SORUN”

Süleyman Şah türbesiyle ilgili yaşananlar hakkında Davutoğlu, “Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sorun o size anlatır. Sayın Kılıçdaroğlu bana sorabilir ben kendisine anlatırım dediğini. Siz de cumhurbaşkanına sorun” diye konuştu.

“TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ORTAK KADER BİLİNCİYLE İNŞA EDENLERİN GÜNÜ GELİYOR”

Muhalefet partileriyle yapılan görüşmelere değinen Davutoğlu, “Biz diğer muhalefet partileriyle birçok konularda farklı düşünüyoruz. Bu farklılıklarımızı açıkça dile getiriyor, nezaket diliyle konuşuyoruz. Türkiye'nin geleceğini sizin gibi gerilim siyaseti güdenlerin değil, Türkiye'nin geleceğini ortak kader bilinciyle inşa edenlerin günü geliyor. Bizim görüşmelerimizden çok telaşlandığınız anlaşılıyor. Telaşlanın. Çünkü biz gerilim siyasetine son vereceğiz” dedi.