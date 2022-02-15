Ahmet Davutoğlu'nun acı günü: Kayınpederi hayatını kaybetti
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun kayınpederi, eşi Sare Davutoğlu'nun babası Hulusi Misge hayatını kaybetti.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında kayınpederinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
DAVUTOĞLU'NDAN PAYLAŞIM
Davutoğlu paylaşımında, "Muhterem kayınpederim Hulusi Misge, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.
Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 15, 2022
Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
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