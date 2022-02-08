Ahmet Davutoğlu iddiaları yalanladı: 'Bu söylentilere kulak asılmamalı'
Ahmet Davutoğlu altı muhalefet partisinin işbirliği konusunda sürdürdüğü görüşmeleri "Seçim sonrasını da hesaba katan güçlendirilmiş bir ittifak mekanizması arayışı" diye tanımladı. Ahmet Davutoğlu, "Masada pazarlık var" iddialarını ise reddetti
Muhalefetin "güçlendirilmiş parlamenter sistem"e geçiş çalışmaları kamuoyuna duyuru aşamasına ulaştı. Altı parti genel başkanının 12 Şubat’ta son halini vereceği düzenlemeye ilişkin konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "pazarlığa tutuştular" iddialarına yanıt verdi. Davutoğlu, “Öne sürüldüğü gibi ‘milletvekili paylaşımı’ veya ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ gibi konular ima yoluyla bile gündeme gelmedi" dedi.
Davutoğlu, “Esas hedef ilkeler temelinde işlevsel bir ittifak arayışı. Bu söylentilere kulak asılmamalı” vurgusu yaptı. Gelecek Partisi lideri, geçiş sürecinin planlanması için güçlendirilmiş bir ittifak mekanizmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.
"GELECEĞİN İNŞASINA OMUZ VERMELERİ GEREKİYOR"
Karar gazetesinin haberine göre, Davutoğlu, altı muhalefet partisi arasında sürdürülen ve kamuoyuna ilan aşamasına gelen "parlamenter sisteme geçiş" konulu çalışmaların daha da ileriye taşınarak ortak siyasetin yapılandırılması ve seçim sonrasında atılacak adımların belirlenmesi için somut bir zemin inşa edilmesinin gerekli olduğunu açıkladı.
Davutoğlu, şimdiden seçim sonrasının geçiş süreci aşamasını planlamak için güçlendirilmiş bir ittifak mekanizmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek “Türkiye’de partili sistemin ortaya çıktığı günden bu yana ne kadar siyasi damar varsa hepsinin bir masada buluşarak geleceğin inşasına omuz vermeleri gerekiyor” diye konuştu.
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