Ahmet Ercan bu sefer uyarmadı: ‘Bir kere geldik dünyaya…’

Deprem ile ilgili uyarılarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:33
Ahmet Ercan bu sefer uyarmadı: ‘Bir kere geldik dünyaya…’
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Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Prof. Dr. Ercan İstanbul, Ankara ve İzmir’de uzun süre deprem beklenmediğini söyleyerek şunları ifade etti: 

“Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç.  Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi.”


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