Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
Geçtiğimiz dakikalarda Çanakkale'de meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremle ilgili Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'dan bir açıklama geldi. Ercan, depremle ilgili 6.8 ile 7.4 arasında bir depremin habercisi olduğunu ileri sürdü.
Çanakkale'de yaşanan 4.9 şiddetindeki depremle alakalı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan,
"Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur.
Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir." açıklamasında bulundu.
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