Ahmet Ercan'dan kritik 'İstanbul depremi' uyarısı: Oran verdi!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un Anadolu yakasında deprem sakıncasının yüzde 35, Avrupa yakasında ise yüzde 65 olduğunu söyleyerek “Deprem Marmara’nın Trakya kıyılarına yakın olacak” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:47
Ahmet Ercan'dan kritik 'İstanbul depremi' uyarısı: Oran verdi!
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından gündeme gelen olası İstanbul depremine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ercan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“18 milyonluk İstanbul’un 8 milyonu deprem sakıncası %35 olan Anadolu Yakasında. %65 deprem çekincesi olan Trakya yakasında 10 milyon kişi yaşıyor. Deprem Marmara’nın Trakya kıyılarına yakın olacak.”


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