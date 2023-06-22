Ahmet Ercan'dan kritik 'İstanbul depremi' uyarısı: Oran verdi!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un Anadolu yakasında deprem sakıncasının yüzde 35, Avrupa yakasında ise yüzde 65 olduğunu söyleyerek “Deprem Marmara’nın Trakya kıyılarına yakın olacak” dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından gündeme gelen olası İstanbul depremine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Ercan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“18 milyonluk İstanbul’un 8 milyonu deprem sakıncası %35 olan Anadolu Yakasında. %65 deprem çekincesi olan Trakya yakasında 10 milyon kişi yaşıyor. Deprem Marmara’nın Trakya kıyılarına yakın olacak.”
18 milyonluk İstanbul'un 8 milyonu deprem sakıncası %35 olan Anadolu Yakasında. %65 deprem çekincesi olan Trakya yakasında 10 milyon kişi yaşıyor. Deprem Marmara'nın Trakya kıyılarına yakın olacak.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) June 22, 2023
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