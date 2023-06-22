Son depremler! Deprem mi oldu? 22 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:10

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:10

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 22 Haziran'da meydana gelen depremler...

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 22 Haziran'da meydana gelen depremler...

22 HAZİRAN TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.06.22 -.- 1.6 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.22 -.- 1.9 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.22 -.- 1.7 -.- ALTINTARLA-MADEN (ELAZIG)

2023.06.22 -.- 1.9 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.06.22 -.- 4.2 4.2 SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2023.06.22 -.- 2.5 -.- SUVATLI-(HATAY)

2023.06.22 -.- 1.7 -.- VELICANLI-KOZAN (ADANA)

2023.06.22 -.- 2.4 -.- ALTINKAYA-(AKSARAY)

2023.06.22 -.- 3.1 3.1 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.22 -.- 3.2 3.1 HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.22 -.- 4.5 4.4 KARADENIZ

2023.06.22 -.- 2.1 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)

2023.06.22 -.- 3.1 3.1 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.22 -.- 3.6 3.7 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

2023.06.22 -.- 2.4 -.- HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA)

2023.06.22 -.- 2.1 -.- SUVATLI-(HATAY)

2023.06.22 -.- 1.4 -.- EKINCI-(HATAY)

2023.06.22 -.- 2.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2023.06.22 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2023.06.22 -.- 1.6 -.- AKYAR-(OSMANIYE)

2023.06.22 -.- 1.8 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.22 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.22 -.- 2.5 -.- YAZILI-ERENLER (SAKARYA)

2023.06.22 -.- 2.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.22 -.- 1.6 -.- CAMLIK-MUDANYA (BURSA)

2023.06.22 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2023.06.22 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.22 -.- 1.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.22 -.- 1.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2023.06.22 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)