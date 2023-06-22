Son Dakika: Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 08:37

Güncelleme: 22.06.2023 - 08:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.21'de meydana gelen depremin derinliği 7.01 km olarak bildirildi.

Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.