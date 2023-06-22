Son Dakika: Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 08:37
Son Dakika: Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.21'de meydana gelen depremin derinliği 7.01 km olarak bildirildi.

Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.


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