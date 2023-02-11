Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Büyük depremler üretebilir
Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana getirdiği ağır yıkımla mücadele sürüyor. Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, canlı yayında kritik uyarılarda bulundu. "Gerginlik boşalmaları var. Lice büyük depremler üretebilir" diyen Ercan, ikinci depremi ise bu sözlerle değerlendirdi: "Bu olağanüstü şaşırtıcı ve dehşet bir olaydı."
Kahramanmaraş merkezli 10 kentte ağır yıkıma neden olan depremlerin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TV100 canlı yayınında uyarıda bulunarak, "Diyarbakır’ın kuzeyinde gerginlik boşalmaları var. Lice büyük depremler üretebilir. 7.9 büyüklüğünde deprem olmuş, bunun 1 tane artçısı var o da 6.6. Bu olamaz" dedi.
Ercan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Danışma kurulu olarak tartıştığımız zaman depremin büyüklüğü 7.9. Bu Türkiye’nin bugüne kadar olan en büyük depremi. Bunun böyle olabileceği daha ilk günden belliydi. Sonuçta biz bu depremi yorumlamaya çalışırken ilk deprem 35 kilometre ileride 7,6’lık deprem daha oldu. Bu olağanüstü şaşırtıcı ve dehşet bir olaydı. Bu depremin büyüklüğü 5 kilometre derinde Kahramanmaraş Pazarcık’ın altında 1 megatonluk nükleer bombayı koyacaksınız ve onu patlatacaksınız. Bunun patlaması sonucunda ne oluyorsa o zaman oluyor. Yaklaşık 250-330 kilometrelik bir bölüm boydan boya kırılıyor. Kırılması için geçen süre 80 saniye. Ne olup bittiyse 80 saniyede bitiyor. İlk depremin savurması 52 saniye. İkinci deprem de 47 saniye savuruyor. İlk depremde yıkılmayan yapılar ikinci depremde yıkılıyor.
"LİCE BÜYÜK DEPREMLER ÜRETEBİLİR"
Adıyaman’ın Arap Kalkanı’ndan çekinmeye başladım. Oradan Çüngüş’e, Gerger’e doğru gidiş başladı. Eğer o gidiş sürerse oralarda bir şeyler yapabilir. Diyarbakır’ın kuzeyinde gerginlik boşalmaları var. Lice büyük depremler üretebilir. 7.9 büyüklüğünde deprem olmuş, bunun 1 tane artçısı var o da 6,6. Bu olamaz. Şu ana kadar 15-25-30 tane biz 6’dan daha büyük deprem olması bekleniyordu.
Yapıların yüzde 20’si yerden gelen sorunlardan dolayı yıkılır, yüzde 80’i ise yapısal sorunlardan yıkılır. Statik sorunlardan, malzemelerden, yapı gereçlerinden, yapı yaşından, betondan, donatıların paslanmasından yıkılır. Türkiye’deki yapıların yüzde 65’inde donatı paslanması var.
"ODALARIN DENETİM YETKİSİ ALINDI"
Bütün odaların denetim yetkisi elinden alındı. Jeofizik mühendislerinin, makine mühendislerinin denetim yetkisi elinden aldı. Bunu yapı denetim kuruluşlarına verdiler ama yapı denetim kuruluşlarını denetleyen başka bir kuruluş gerekir. Yapı denetim kuruluşları yer inceleme çalışmalarını denetlemiyor.
Yeni Hatay’ın Amanos Dağları’na kurulması gerekiyor. Adapazarı ve Düzce’de aynı olaylar oldu, biz önerdik dağların eteklerine yaptılar. Yardım istedikleri takdirde biz her şehir için bilgi verebiliriz.
"GECİKME OLASILIĞI VAR"
Marmara’da deprem için çok çok erken. Marmara şu anda çok yorgun bir boksör gibi. Çok dinlenip gücünü yeniden toplaması için gereken zaman en azından 2045’e kadar. Gücünü toplama olayı 2075 hatta 2150 yılına kadar gecikme olasılığı var.
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