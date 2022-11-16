Ahmet Güneştekin, Yaşar Kemal’in göç dilini İzmir’de anlatıyor

16 Kasım 2022 Çarşamba, 11:34

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Güneştekin’in Anlatımıyla Yaşar Kemal’in göç dili” söyleşisi yarın (17 Kasım) Kültürpark Atlas Pavyonu’nda yapılacak. Yaşar Kemal Vakfı ve Güneştekin Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçirilecek söyleşi 18.00’de başlayacak. Ahmet Güneştekin’in Kültürpark Atlas Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşan “Gâvur Mahallesi” sergisi ile iç içe yapılacak söyleşide Güneştekin, Yaşar Kemal’in “Ada Hikayesi” dörtlemesi üzerinden köksüz insanların hikayesini anlatacak.

Söyleşinin ardından Güneştekin’in usta yazarın hayatından kesitler de sunduğu “Renkler” adlı belgesel filmi gösterilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hem Ahmet Güneştekin’in “Gâvur Mahallesi” sergisine ev sahipliği yapmanın gururunu ve bu sergiyle iç içe Güneştekin’den usta yazar Yaşar Kemal’in göç dilini dinleyecek olmanın heyecanını yaşadığını söyleyerek, “Edebiyat severleri, sanat severleri ve özellikle genç arkadaşları söyleşimize davet ediyorum” demişti.