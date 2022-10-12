Ahmet Güneştekin'in “Gâvur Mahallesi” sergisi İzmir'de

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ressam Ahmet Güneştekin’in “Gâvur Mahallesi” sergisine ev sahipliği yapacak. 3 Kasım’da açılacak sergi 5 Mart’a kadar Kültürpark’ta sanatseverlerle buluşacak. Serginin küratörlüğünü Şener Özmen üstlenecek. Güneştekin Vakfı işbirliğiyle açılan sergide, büyük boyutlu enstalasyonlar, video işleri ve metal formların taşla tamamlandığı heykel çalışmaları sergilenecek. Sergiye Güneştekin Vakfı’nın yayımlayacağı kapsamlı bir kitap da eşlik edecek.

SERGİ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ VURGULUYOR

Ahmet Güneştekin mübadele ve sonrasındaki tüm kitlesel yerinden edilmelerde olduğu gibi ayrıştırıcı uygulamaların uluslararası mülteci ve göçmen dalgalarıyla daha görünür hale geldiğini anlatıyor. Gâvur Mahallesi insan olmanın tarihsel, kültürel ve politik olarak çok yönlü etkilerini anlama olanağı sunuyor. Çok disiplinli bir çalışmayla biçim, materyal ve yüzeyle ilişki kurarken geçmişi şimdiyle birlikte inceleyerek yaşananlara başkalığın gözünden bakmak için bir alan yaratıyor.