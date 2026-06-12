Ahmet Hakan'a konuşmuştu... Yalçın Karatepe'den Muharrem İnce'ye sert tepki: 'Bırakın bu orta yolculuğu'

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, 'mutlak butlan' kararı ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili açıklama yapan CHP'li Muharrem İnce'nin sözlerine tepki gösterdi.

Yandaş Ahmet Hakan'a konuşan Muharrem İnce'nin "Özgür Özel, Grup Başkanı olarak grup toplantısını açsaydı. Açılış konuşmasında bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet etseydi. Çok daha farklı bir süreç işlemez miydi?" sözlerine yanıt veren Karatepe, X hesabından şöyle seslendi:

"İşlemezdi! Bırakın bu orta yolculuğu. Burada 'iki taraf' yok. CHP ve karşısında AKP aparatları var"

İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce, mahkeme kararını doğru bulmadığını ancak uyulması gerektiğini söylemişti.

İnce, "Ben bu mahkeme kararını doğru bulmuyorum, içime sindiremiyorum. Kurultayla seçilmiş bir genel başkan var. Ancak ortada bir mahkeme kararı var. Ne yapacaksın? Mahkeme kararını tanımayacak mısın? İyi ama buna uymak zorunluluğu var" ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce, CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultay hakkında mahkeme tarafından verilen 'mutlak butlan' kararı ve sonrasında yaşananlar hakkında konuştu.

Yandaş yazar ve program sunucusu Ahmet Hakan'a konuşan İnce, mahkeme kararını doğru bulmadığını ancak uyulması gerektiğini söyledi.

"MAHKEME KARARINA UYMAK ZORUNLULUĞU VAR"

CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in tutumunu eleştiren İnce, şunları söyledi:

"Ben bu mahkeme kararını doğru bulmuyorum, içime sindiremiyorum. Kurultayla seçilmiş bir genel başkan var. Ancak ortada bir mahkeme kararı var. Ne yapacaksın? Mahkeme kararını tanımayacak mısın? İyi ama buna uymak zorunluluğu var. Benim durduğum yer şurası: Ben parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı? Mesela Özgür Özel, Grup Başkanı olarak grup toplantısını açsaydı. Açılış konuşmasında bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet etseydi. Çok daha farklı bir süreç işlemez miydi?