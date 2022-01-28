Ahmet Hakan, Erdoğan'ın 'Sezen Aksu' açıklamasını yazdı: 'Ne harika bir pişmanlıktır bu!'

28 Ocak 2022 Cuma, 13:37

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sanatçı Sezen Aksu'nun 2017'deki şarkısının sözleri nedeniyle hedef gösterilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camisi'nde "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullanmasını, sonrasında ise "Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır" şeklinde açıklama yapmasını bugünkü köşesine taşıdı.



Hakan, bugünkü köşe yazısında şu düşünceleri dile getirdi:

"Bunun adı geri adımsa... Ne şahane bir geri adımdır bu! Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa... Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu! Bunun adı pişmanlıksa... Ne harika bir pişmanlıktır bu! Bunun adı bir tür özürse... Ne muhteşem bir özürdür bu!"

'Eyvah! Sezen her an yeniden sazan olabilir' diyen Hakan, şu ifadeleri de kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geri adım atmasıyla... Sezen Aksu olayı yaşandı bitti saygılı ya da saygısızca. Şimdi benim korkum şu: Bir haftadır 'Sezen’im... Aksu’m... Sen bizim her şeyimizsin... Sen Türkiye’sin...' diye lügat paralayanlar... 'Sen zaten yetmez ama evetçinin tekiydin... Sazandın' falan diye... Laf saydırmaya başlarlarsa... Eyvah ki eyvah!"

Ahmet Hakan'ın köşe yazısı bugün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.