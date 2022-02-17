Prof. Ersan Şen'den Ahmet Hakan'a yanıt: 'Benim için endişelenen varsa...'

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sık sık tartışma programlarında yer alan Prof. Ersan Şen hakkında “endişelendiğini” söyledi. Prof. Şen ise Hakan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 12:12
Prof. Ersan Şen'den Ahmet Hakan'a yanıt: 'Benim için endişelenen varsa...'
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “AK Parti’ye zarar veren AK Partililer” başlıklı yazısında, Avukat Rezan Epözdemir ile canlı yayında bir tartışma yaşadığı görüntüler gündem olan Prof. Şen hakkında, ‘gidişatı beni endişelendiriyor’ ifadelerini kullandı.

Hakan yazısının ilgili bölümünde, "Ersan Şen... Hakkında ahkâm kestiği konuları her geçen gün daha da çoğaltıyor. Ekrandaki delirme anlarını gitgide daha çok arttırıyor. Kendisini ciddiye alma oranını yükselttikçe yükseltiyor. Gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammül edemiyor. Neredeyse her akşam “Çok şey bilen adam” filmini çeviriyor. Kısacası Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor" dedi.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENEN VARSA..."

Prof. Ersan Şen ise Hakan’a sosyal medya hesabından yanıt verdi. “Benim için endişelenen varsa programına davet eder, cevabını alır” diyen Şen sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Vatan, Millet sevgim ve hukukçu duruşum belli, herkes kendisi için endişelensin. Yazdıklarım belli, söylediklerim de söz de kalır, yazı da…”



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