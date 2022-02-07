Ahmet Hakan'a Berat Albayrak'ın babası yollamış: İşte Fetullah Gülen'in gençlik fotoğrafı
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in gençlik fotoğrafını köşesinde yayımladı. Hakan fotoğrafı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü Sadık Albayrak'ın kendisine yolladığını belirtti.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Hakan köşesinde, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın kendisine yolladığı FETÖ lideri Fetullah Gülen'in gençlik fotoğrafına yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü Sadık Albayrak'ın kendisine fotoğrafı yolladığını söyleyen Hakan, "FETÖ uzmanı birkaç arkadaşıma gösterdim. 'Daha önce görmediğimiz bir fotoğraf bu' dediler" diye belirtti.
Ahmet Hakan şunları ifade etti:
"Araştırmacı yazar Sadık Albayrak’ın müthiş bir arşivi vardır. Derya denizdir o arşiv.
Geçen gün arşivinde rastladığı bir fotoğrafı göndermiş bana Sadık Albayrak.
Altına şu notu düşerek: 'FETÖ elebaşının bu fotoğrafı arşivimden çıktı. En az kırk sene öncesinden kalma. Edirne’de görevliyken çekilmiş fotoğraf. Tanzimat züppeliği özlemi içindeydi.'
Fotoğraf, çok ilgimi çekti. FETÖ uzmanı birkaç arkadaşıma gösterdim. 'Daha önce görmediğimiz bir fotoğraf bu' dediler.
Uzman arkadaşlara şöyle bir öneride bulundum: 'Tam bir proje kişilik' olduğu anlaşılan Fetullah’la ilgili... Geniş çaplı bir biyografi çalışması yapsanız. Kim bilir neler neler çıkacak altından."
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