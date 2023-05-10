Ahmet Hakan'dan Soylu'ya üstü kapalı uyarı: 'Yerinde ben olsam... Biraz daha sakin olurum'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:50

Güncelleme: 10.05.2023 - 10:50

Seçimlere kısa bir süre kala iktidarın kullandığı sert dil meydanlara yansıdı. İçişleri Bakanı ve AKP 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu'nun son dönemdeki açıklamaları ise sıklıkla tepki çekiyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Çirkin pankart" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerinde olsa daha sakin olacağını söyledi.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Trabzon’un hassasiyetleri... Erzurum’un hassasiyetleri... İzmir’in hassasiyetleri... Tekirdağ’ın hassasiyetleri... Yozgat’ın hassasiyetleri... Tekirdağ’ın hassasiyetleri... Konya’nın hassasiyetleri...

Bunların tümüne saygım var.

İtirazım şuna: Bu hassasiyetleri gerekçe göstererek şiddete mazeret bulmak. Hiçbir hassasiyet, şiddetin mazereti olmaz, olamaz.

BEŞ YIL DUYMAK İSTEMEDİĞİM ŞEYLER

- Konsolidasyon.

- Psikolojik üstünlük.

- Kimin mitingi daha kalabalık.

- “Yargılanacaksınız / Gel de yargıla” muhabbeti.

- İlk turda bitirelim.

- Muharrem çekilsin.

BEN OLSAM

Soylu’nun yerinde ben olsam... Biraz daha sakin olurum.

*

Kılıçdaroğlu’nun yerinde ben olsam... Yabancı basından uzak dururum.

Çirkin pankart

*

Muhalif fenomenlerin yerinde ben olsam... İnce’nin adını bile anmam."