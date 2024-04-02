Ahmet Hakan'ın tutmayan seçim tahminleri gündem oldu: 'İzmir'de sürpriz yaşanacak, CHP Eskişehir'i kazanamayacak, Üsküdar'da AK Parti fark atacak...'

31 Mart 2024 yerel seçimlerini o akşam canlı yayında takip eden ve sonuçların netleşmesiyle birlikte stüdyodan erken ayrılan gazeteci Ahmet Hakan'ın; 17 Mart'ta yerel seçimlerle ilgili kaleme aldığı köşe yazısı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:20
Ahmet Hakan'ın tutmayan seçim tahminleri gündem oldu: 'İzmir'de sürpriz yaşanacak, CHP Eskişehir'i kazanamayacak, Üsküdar'da AK Parti fark atacak...'
Abone Ol google-news

Hürriyet gazetesinin iktidara yakınlığıyla bilinen genel yayın yönetmeni ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan’ın 17 Mart tarihinde gazetedeki köşesinde yazdığı seçim öngörüleri sosyal medyada gündem oldu. 

Ahmet Hakan’ın 14 tahmininin 12 tanesi tutmadı.

SEÇİM AKŞAMI ÇOK KONUŞULDU

Seçim akşamının en çok konuşulan isimlerinden biri de gazeteci Ahmet Hakan olmuştu. Hakan, CNN’deki program bitmeden yayından ayrılması ve saçları ile sosyal medyada gündem oldu.

Hakan, şimdi de seçimden günler önce yazdığı seçim öngörüleri yazısı ile gündeme geldi.

Ahmet Hakan’ın yazısındaki 14 tahmininin 12 tanesi tutmadı.

Hakan neredeyse hiçbir doğru tahminde bulunmadığı yazısında şu iddialarda bulundu:

"Gözler İstanbul ve Ankara’ya çevrilmişken esas sürpriz İzmir’de yaşanacak.

Ordu’da Hilmi Güler yeniden başkan olacak.

Beşiktaş ve Şişli’de değişen bir şey olmayacak. CHP rekor kıracak.

Şanlıurfa’da Yeniden Refah’tan aday olan Kasım Gülpınar, biraz oy tırtıklasa da Zeynel Abidin Beyazgül’ün seçilmesine engel olamayacak.

Maçoğlu, Kadıköy’de umduğunu bulamayacak.

Hatay’da Lütfü Savaş, çok esaslı bir tokat yiyecek.

Eskişehir’de CHP, çok rahat ve çok profesyonel kazanamayacak.

Antalya’da Muhittin Böcek, bu sefer umduğunu bulamayacak.

Üsküdar ve Tuzla’da AK Parti fark atarak kazanacak.

İstanbul’da iki aday arasında kopuş yaşanmayacak. Başa baş durumu devam edecek.

Muğla’da bir Aydın Ayaydın şaşırtması yaşanacak.

İYİ Parti, Türkiye genelinde üçüncü parti olacak.

DEM, yine oy kaybedecek.

Yeniden Refah, 'keşke' diyecek."


Ahmet Hakan haberleri Ahmet Hakan Coşkun haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri

İlgili Haberler

Aras Bulut İynemli'den Ahmet Hakan’a mektup

Aras Bulut İynemli'den Ahmet Hakan’a mektup
Ahmet Hakan’dan yetkililere Kıvanç Talu ve Beril Talu çağrısı

Ahmet Hakan’dan yetkililere Kıvanç Talu ve Beril Talu çağrısı
Hakan Bayrakçı 'İmamoğlu önde' dedi, Ahmet Hakan Coşkun MHP'nin hedefi oldu

Hakan Bayrakçı 'İmamoğlu önde' dedi, Ahmet Hakan Coşkun MHP'nin hedefi oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’

Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’
Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi

Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi
Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi

Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi
CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?

CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?
İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı
AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı

AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı
DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!

DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!
Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?