Hakan Bayrakçı 'İmamoğlu önde' dedi, Ahmet Hakan Coşkun MHP'nin hedefi oldu

Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:37

Güncelleme: 22.03.2024 - 11:37

CNN Türk'te Ahmet Hakan Coşkun'un sunduğu "Tarafsız Bölge" isimli programda SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı’nın açıkladığı İBB seçim anketi Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'yi kızdırdı.

Bayrakçı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ankette önde olduğunu dile getirmesi üzerine programın iktidara yakınlığıyla bilinen yorumcuları Abdulkadir Selvi, Melik Yiğitel gibi isimler şaşkınlıklarını gösteren sorular yöneltti.

Sunucu Coşkun da Bayrakçı'ya sonuçlar karşısındaki hayalkırıklığını "İYİ Parti İmamoğlu'na yöneliyor, DEM seçmeni İmamoğlu'na yöneliyor. Yeniden Refah seçmeni niye Kurum'a yönelmiyor onu anlayamadım" diyerek gösterdi.

Programın bu anları sosyal medyada çokça konuşulan ve çeşitli esprilere konu alan görüntüler arasında yer aldu.

Öte yandan Ahmet Hakan Coşkun, anket sonucu karşısındaki tavrına rağmen Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin oklarından da kurtulamadı.

"BÖYLESİ BİR İSMİ EKRANDA TUTARAK..."

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Ahmet Hakan Coşkun'un SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'yı CNN Türk ekranlarına çıkararak Cumhur İttifakı aleyhine çalıştığını öne sürdü.

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CNN Türk’te yayınlanan Ahmet Hakan’ın sunduğu programda, Hakan Bayrakçı’nın geçmişten çok iyi bildiğimiz karekteristik özelliğinin bir yenisini daha sergilemesi kimseyi şaşırtmamalıdır! Bu şahıs, kirli ortaklıklara girdiği isimlerle, 1995 yılında gerçekleştirilen genel seçimler öncesi anket manipülasyonunun dik alasını yapmış , böylelikle ta o zamanlarda aidiyet ve tiyniyetini açık etmişti. Bugün Ahmet Hakan’ın böylesi bir ismi ekranlarda tutarak, bilhassa Cumhur İttifakı aleyhine çalışması da bize göre şaşırtıcı değildir. Mesele bu şahısların kim olduklarının bilinmesine rağmen, millet iradesini yönlendirme çabalarına adeta yol verilmesidir. Kim ne yaparsa yapsın, İstanbul mutlaka Muradına erecek, Cumhur’un iradesi algı oyunlarının tamamını boşa çıkaracak, Fatih’in emaneti layık ve ehil ellere emanet edilecektir."