Pandora’nın Kutusu’ndaki orman vurgunu!

13 Nisan 2022 Çarşamba

Mart 1978...

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Çaylıoğlu Orman İşletme Şefliği’nde göreve başladım.

O yıllar bulunduğumuz bölgede elektrik yoktu. Gece hava kararınca jeneratör çalışır, saat 23.00’te sönerdi.

İlk görevlendirilmem ormanda mesaha işçiliği yani kesilen ağaçların boylanması ve ölçüm işleriydi.

1800 metre rakımda karla kaplı alanda hizmet aracı ile 10 km gidiyor, aracın giremediği ormanı yaya olarak yürüyorduk.

Göreve başlayalı bir ay olmuştu. Araç bizi Göktepe rampasında bıraktı. Biz üç kişi kesim yapılan alana geldik.

Ormancı Recep ağaç kesim işlerinden sorumluydu. Kesim esnasında ağaçlardan biri yön değiştirdi ve bir dalı üzerimize düştü...

Recep ağır yaralandı...

Başından darbe aldığı yer sürekli kanıyordu...

Tişörtümüzle başını sarıp sırtımıza alarak yaklaşık 14 km taşıdık. En yakın sağlık ocağına vardığımızda çok geç kalmıştık...

19 yaşındaydım... Recep’i taşırken çizmelerime dolan kan gözümün önüne geliyor... Aradan 44 yıl geçti ve o olayı aynı tazeliği ile hatırlıyorum.

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O günden sonra en temel hakkın yaşam hakkı olduğuna inandım.

Ormancı Recep’in yolunu gözleyen eşi ve çocuklarına ölüsünü götürmenin acısı içimdedir...

Meslek büyüklerim daha çok böyle acılara tanık olacaksın dediler...

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Ormancılık zordur...

Barakalarda kalıp yatmadan önce üzerimize mazot sürerdik... O korkunç kokuya tahta kurusu gelmezdi...

Kışın donmamak için ateş nöbeti tutardık. Ürettiğimiz orman emvalinin tamamı ihalede satılınca devletimizin kasasına giren para nedeniyle bayram ederdik...

Ekmeğini yediğimiz kuruma ihaneti aklımızdan dahi geçirmezdik...

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2018 yılıydı... Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesini 26 AKP’li vekil adeta işgal etmişti.

Kanser hastası orman muhafaza memuruna, vekiller kalıyor diye “yer yok” demişlerdi.

Gittim ve vekillerin bazı eşyalarını kapı önüne koyarak olayı protesto ettim. Ağırlaştırılmış ceza verdiler, 19 ay açıkta kaldım, mahkeme kararı ile döndüm...

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44 yılı ormanlarda geçen Şükrü Durmuş’un anlattıklarını sizlerle paylaşmak istedim...

Tarım Orman İş Sendikası Başkanı olarak ormanların geleceği için mücadelesine devam ediyor Şükrü Durmuş...

Bu yıl Güney Kore’de yapılacak Ormancılık Şûrası’na davet edilen üç kişiden biri...

Başkanı olduğu Tarım Orman İş, dünya ölçeğinde tanınır hale geldi. 2015’te Paris İklim Zirvesi’ne Türkiye’den katılan tek sendikaydı...

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Beş gündür orman yangınlarından yandaşların nasıl zengin edildiğini, orman tahsisleri ile Türkiye ormanlarının nasıl yok edilip Batı’ya peşkeş çekildiğini yazıyorum.

Gazetemiz yazıişleri ekibi bu tarihi haber selini sürmanşetten verdi...

Tarım Orman İş Sendikası dışında, adının önünde “orman” ifadesi yer alan tek bir kurumdan çıt çıkmadı!

Dört bakan yardımcısı görevden alındı. Devlet Denetleme Kurumu milyar dolarlık yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.

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Suya yazı yazmıyoruz... CHP 26. Dönem Milletvekili avukat Haluk Pekşen, “Bakanlığın geçmişi geriye dönük olarak acilen soruşturma konusu yapılmalı, ormanlarda yaşanan yüzyılın yolsuzluğudur” dedi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan haberlerimizle ilgili soru önergesi verdi.

Pandora’nın Kutusu’nu açtık... Ormanlarımızı yok eden büyük rant şebekesinin ipliğini pazara çıkarmaya devam edeceğim...