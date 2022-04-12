Muğla'da ormanlık alanda korkutan yangın

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Korkutan yangın, itfaiye ekipleri etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA
12 Nisan 2022 Salı, 21:24
Muğla'da ormanlık alanda korkutan yangın
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Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın büyük paniğe neden oldu. Yangında yaklaşık 2 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Datça ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. 

2 DÖNÜM ARAZİ YANDI

Çıkan yangında, yaklaşık 2 dönümlük makilik alan zarar gördü.



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