Muğla'da ormanlık alanda korkutan yangın
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Korkutan yangın, itfaiye ekipleri etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın büyük paniğe neden oldu. Yangında yaklaşık 2 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Datça ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.
2 DÖNÜM ARAZİ YANDI
Çıkan yangında, yaklaşık 2 dönümlük makilik alan zarar gördü.
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