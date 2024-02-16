Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ahmet Kaya’nın ağabeyi ressam ve müzisyen Mustafa Kaya, 14 Şubat’ta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 18:23
Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti
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TELE1’de Habere Doğru programını sunan Zeynel Lüle, X’ten yaptığı paylaşımda, Ahmet Kaya’nın ağabeyi sanatçı Mustafa Kaya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaya, yarın Pendik Zeliha Hatun Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedilecek.

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Zeynel Lüle’nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Çok üzüldüm. Değerli sanatçı Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Ahmet Kaya’nın abisi, ona saz çalmayı öğreten kişi. Eserlerini bize emanet edip gitti. Cenazesi yarın Pendik Zeliha Hatun camiinde öğle namazında kılınacak. Hoşça kal güzel insan.”


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