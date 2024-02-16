Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

TELE1’de Habere Doğru programını sunan Zeynel Lüle, X’ten yaptığı paylaşımda, Ahmet Kaya’nın ağabeyi sanatçı Mustafa Kaya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaya, yarın Pendik Zeliha Hatun Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedilecek.

Zeynel Lüle’nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Çok üzüldüm. Değerli sanatçı Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Ahmet Kaya’nın abisi, ona saz çalmayı öğreten kişi. Eserlerini bize emanet edip gitti. Cenazesi yarın Pendik Zeliha Hatun camiinde öğle namazında kılınacak. Hoşça kal güzel insan.”

Çok üzüldüm. Değerli sanatçı Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Ahmet Kaya'nın abisi, ona saz çalmayı öğreten kişi. Eserlerini bize emanet edip gitti. Cenazesi yarın Pendik Zeliha Hatun camiinde öğle namazında kılınacak. Hoşçakal güzel insan. #MustafaKaya pic.twitter.com/9dlYOU0dRS