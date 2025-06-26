Ahmet Minguzzi'nin katilinin fotoğrafı gündem oldu: Avukat Epözdemir'den tepki

15 yaşında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan faillerden B.B.'nin cezaevindeki fotoğrafı gündem oldu.

B.B.'nin, cezaevinde ankesörlü telefonla konuştuğu esnada gülümsemesi ise tepki çekti.

"HİÇBİR PİŞMANLIK DUYMADIĞI ORTAYA KONMAKTA"

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, X hesabından fotoğrafa tepki gösterdi.

Epözdemir, şunları kaydetti:

"Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde ortada hiçbir sebep yokken hunharca ve vahşice katledilmiş, geleceği, yarınları ve umutlari ellerinden alınmıştır. Olay sonrası iki fail tutuklanmış, 1 Mayıs 2025 tarihli şikayetimizden sonra ise diğer iki failli tutuklanmıştır. Dün bu " insanın insan olma vasfına aykırı " cinayetin faillerinden birinin, cezaevindeki görüntüsü sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşılmıştır. Bu görüntü, Ahmet'i katleden failin, hiçbir pişmanlık duymadığı, nedamet duygusunun olmadığı, adeta bu cinayete kıymet atfettiği ve bunu bir taltif olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu fotoğraf gayri insani ve gayri vicdani bir fotoğraftır. Bu fotoğraf, faillerin ıslah olmak bir yana, nasıl gururlandığını ortaya koymaktadır. Bu fotoğraf Ahmet'imizi ve tüm Ahmetleri bekleyen patolojik bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu fotoğraf ceza İnfaz hukukunun temel ve evrensel prensiplerinin, ıslah ve rehabilitasyon amacının nasıl yerle bir edildiğini ortaya koymaktadır. Bu fotoğraf hayatının baharında, henüz 14 yaşında olan bir çocuğu sebepsiz yere katledip, bundan gurur duyan ve böbürlenen bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu fotoğrafın ortaya koymadığı tek şey, pişmanlık ve insanlıktır. Şimdi Ahmet'i katleden bu faillere soruyorum: Ahmet bir melekti, peki siz İNSANMISINIZ?"







