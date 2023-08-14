Ahmet Nur Çebi'nin firması çalışanları tarafından dolandırıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortakları arasında bulunduğu bir demir çelik firmasının 11 çalışanı, şirketi 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 15:19
Ahmet Nur Çebi'nin firması çalışanları tarafından dolandırıldı
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ortakları arasında bulunduğu demir çelik firması, 11 çalışanının şirketlerini 50 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 

Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, aralarında şirketin genel müdürü Şükrü E.'nin de bulunduğu 11 şüpheliyi, 'örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma' suçlarından gözaltına aldı. 

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Çorlu'da adliyeye sevk edildi.


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