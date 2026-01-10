Ahmet Özer’den İmamoğlu’nun Aday Ofisi’ne ziyaret

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni (CAO) ziyaret ederek CAO Koordinatörü Bülent Tezcan ile bir araya geldi.

Özer, ziyaretin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni ziyaret ederek CAO Koordinatörü Sn. Bülent Tezcan ile bir araya geldik. Yapılan çalışmalar konusunda bilgi edindik ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Bu yolculukta aday ofisinde görevli arkadaşlarımıza ve Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’na üstün başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun."