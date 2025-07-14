Esenyurt Belediye Başkanı seçildikten 7 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer, 'kent uzlaşısı' olarak bilinen dosya kapsamında bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Peki, Ahmet Özer tahliye mi edildi? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevine dönecek mi?

AHMET ÖZER TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Mahkeme, Özer'in 'PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verdi.

Ancak İBB dosyasındaki tutukluluğu süren Özer, cezaevinde kalmaya devam edecek.

ESENYURT BELEDİYESİ'NDEKİ KAYYUM KARARI KALKACAK MI?

Ahmet Özer'in yargılandığı 'terör' davası nedeniyle Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Özer'in söz konusu davadan tahliye kararı alması, kayyum kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu.

Özer, adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye edildiği için ve 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklandığı davada tutukluluk hali devam ettiği için Esenyurt Belediyesi'ndeki kayyum kararı kalkmayacak.