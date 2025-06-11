Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde Ahmet Şahin başkanvekili seçildi. Peki, Ahmet Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin hangi görevlerde bulundu?

AHMET ŞAHİN KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Şahin, ilköğrenimini Sarıyer Pertevniyal İlköğretim Okulunda, orta ve lise eğitimini ise Büyükçekmece Lisesinde tamamladı.

Üniversite eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi ile Southeastern University Washington D.C. bünyesinde Turizm ve Konaklama İşletmeciliği alanında aldı.

AHMET ŞAHİN'İN SİYASİ KARİYERİ

Ahmet Şahin, siyasi hayatına Anavatan Partisi bünyesinde başladı. Bu partide Büyükçekmece İlçe Gençlik Kolu Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkanlığı ve İstanbul İl Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

2009-2024 yılları arasında CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdüren Şahin, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası hem Büyükçekmece Belediye Meclisi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi olarak seçildi.

AHMET ŞAHİN'iN ÖZEL HAYATI

Ahmet Şahin’in evli olup olmadığına veya çocuk sahibi olduğuna dair kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmamaktadır.