Ahmet Say’ın izinde: Mungan ve Venditti’ye onurlu ödül

Çankaya Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri, Atatürk Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Edebiyat alanında Murathan Mungan, müzik alanında ise genç orkestra şefi Nil Venditti ödüle değer görüldü. Gecede, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Mungan’ın “Kırılgan” şiirinden bestelediği eserini dünyada ilk kez sanatseverlerle buluşturdu. Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı gecede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajı okundu. Özel mesajında,

“Sanatın birleştirici gücünü yaşatan, müziği ve edebiyatı aynı noktada buluşturan Ahmet Say, dünya müzik literatürüne değerli eserler kazandıran bir aydın, ‘sol-sosyalist düşünce’ için mücadele etmiş bir vatanseverdi. Bıraktığı eserleriyle kültürümüzün kalbinde silinmez bir iz bırakmıştır,”

ifadelerini kullandı.

‘SANAT, HALKIN SESİ VE ÖZGÜRLEŞME BİÇİMİDİR’

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, törende yaptığı konuşmada Ahmet Say’ın “özgür, sorgulayan, üretken bir sanat anlayışının temsilcisi” olduğunu vurgulayarak “Müziği edebiyatla, halk kültürünü evrensel sanatla buluşturdu. Onun için sanat yalnızca estetik bir uğraş değil, halkın sesi, bireyin özgürleşme biçimiydi. Çankaya olarak Ahmet Say’ın sesini yeniden yükseltirken, sanatın birleştirici gücüne inanmaya devam ediyoruz” dedi. Güner, yeni açılan Atatürk Sanat Merkezi’nde ödül törenini gerçekleştirmekten duyduğu gururu dile getirerek, “Bir kentin ışığı sadece sokak lambalarından değil, şairlerinden, yazarlarından, müzisyenlerinden yayılır” ifadelerini kullandı.

Edebiyat ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Güner’in elinden alan Murathan Mungan, Ankara’nın sanat tarihindeki önemine dikkat çekti. Mungan, şunları kaydetti:

“İlk yazılarımı, ilk şiirlerimi, ilk kitaplarımı Ankara’da yazdım. O yılların Ankarası bambaşkaydı. Adalet Ağaoğlu’ndan Bilge Karasu’ya pek çok yazarın yaşadığı yıllardı. Ahmet Say’la da ilk kez o dönemde tanıştım. Bu salonun değerini bilin, Ankara yeniden o üretken yıllarına kavuşsun.”

Uluslararası başarılara imza atan genç orkestra şefi Nil Venditti, ödülünü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk’ün elinden aldı. Venditti, “Bu ödül benim için çok büyük bir gurur. Türkiye’deki ilk konserim 2018 yılında yine Ankara’da olmuştu. O geceden bu geceye uzanan yol, hayatımdaki en anlamlı başarılardan biri olabilir,”

dedi.

‘BU TÖREN TÜRKİYE İÇİN DEĞERLİ BİR IŞIK’

Gecede sahneye çıkan Fazıl Say, Çankaya Belediyesi’nin iki yıldır düzenlediği ödül töreninin Türkiye’nin kültür-sanat hayatına önemli katkı sunduğunu söyledi. Say, yeni açılan Atatürk Sanat Merkezi’nin Ankara için büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Gecenin sonunda Say, Seda Kırankaya ile birlikte sahne aldı ve Mungan’ın “Kırılgan” şiirine bestelediği eseri seslendirdi. Dinleyiciler, bu özel performansı uzun süre ayakta alkışladı.