Ahmet Şık’tan ‘özeleştiri’: ‘Bağlamından koparılmış, yanlış anlaşılmaya ve amacını aşmaya açık cümleler…’

Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:38

Güncelleme: 26.06.2023 - 12:38

Seçim döneminde, partisinin de bileşeni olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ortaklarından olan HDP için, "Bu ülkenin Türk faşisti var, bir de Kürt faşistiyle uğraşamam. Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor" sözleri tartışma yaratan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, yeniden özür diledi. Şık'ın, sokakta bir yurttaşla yaptığı söz konusu konuşma sosyal medyada paylaşılmış ve tepkilere neden olmuştu.

Şık “Kürt faşistlerle uğraşamam” ve “Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmıyor” sözleri için Gerçek Gündem’de bir özür yazısı yazdı.

“HALBUKİ O SÖZLER…”

“Üzerinde çokça konuşulan ve konuşulmaya devam eden bir seçim daha geride kaldı. İktidar mahfilleri dışında herkesin kendine dersler çıkarması gereken bir sonuçla noktalanan seçim sürecinde bilerek bilmeyerek çokça hatalar/yanlışlar yapıldı. Bu yazı o hatalarda/yanlışlarda payı/katkısı olan biri olarak bir iç dökme, özür, özeleştiri” sözleriyle başlayan Şık’ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“Söz konusu video kaydı, seçim çalışmaları sırasında Kurtuluş’ta HDP’li arkadaşların mekânında HDP’li bir arkadaşımla yapılmış uzunca bir konuşmanın kırpılmış ve manipüle edilmiş 25 saniyesiydi. O kısımlarda ise ‘Yeterince Türk faşisti var bir de Kürt faşistleriyle uğraşamam’, ‘Selahattin bugün canımıza okudu, ‘Selahattin’i HDP’den çıkar geriye HDP kalmıyor’ cümleleri duyuluyordu.

Bağlamından koparılmış, yanlış anlaşılmaya ve amacını aşmaya açık cümleler, servis edenlerin de hesapladığı gibi kıyameti kopardı. ‘Yeterince Türk faşisti var bir de Kürt faşistleriyle uğraşamam’ dediğim sözlerim duyulduğu şekliyle yorumlanınca Kürt siyasal hareketinin bileşenlerine, HDP’ye faşist dediğim manası çıkarıldı. Halbuki o sözler İstanbul Newroz’unda Nazi selamı verenlereydi. Planlı ve örgütlü bir biçimde birkaç farklı yerdeki Newroz mitingine katılıp açtıkları bayraklarla Nazi selamı verenlere faşist yerine ne denileceğini ‘ezilen ulus milliyetçiliği’ referansları üzerinden yazılar yazıp yorumlar yapan yanıtlasın.”

“DEMİRTAŞ’A YÖNELİK BİR ELEŞTİRİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİ”

Selahattin bugün canımıza okudu’ cümlesi ise sosyal medya hesabından ‘TİP’e oy verilmemesi’ çağrısı olarak yorumlanacak paylaşımlarıyla ilgiliydi.

Ve son olarak video kaydında ‘Selahattin’i HDP’den çıkar geriye HDP kalmıyor’ cümleleri duyuluyordu. Aslında kimileri nezdinde esas gürültü koparan ya da koparması gereken cümle bu idi. Çünkü orada söylemek istediğim HDP’den istifa etme gerekçelerimden de biriydi. HDP’nin iddia ettiği şey olması gerektiğini istifamdan önce ve sonrasında partinin yöneticileri de dahil olmak üzere birçok kişiye de söylediğim üzere o iddianın yüzünün, öncüsünün Selahattin Demirtaş olduğunu söylemeye çalışıyordum. Ama doğru ama yanlış HDP’yi HDP yapan tutumun, temsilcilerinden birisi Demirtaş olan politik hat olduğunu düşünenlerdenim. O yüzden çarpıtılarak yorumlananın aksine, o cümlede Selahattin Demirtaş’a yönelik bir eleştiri söz konusu değildi.”