Soylu, Ahmet Şık'a oyuncak fırlattı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 19:49

Güncelleme: 08.05.2023 - 19:49

TİP Milletvekili Ahmet Şık, Beşiktaş’ta seçim çalışması yaptığı sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşılaştı. Şık, araçla tur atan Soylu’ya "Yargılanacaksın" diye bağırırken; çevredekilere ‘hediye oyuncak’ dağıtan Soylu buna güldü. Soylu daha sonra Ahmet Şık'a da oyuncak fırlattı.

TİP o anlara ilişkin görüntüleri Twitter hesabından “Bizden kaçamazsınız, her yerdeyiz. Hesap vereceksiniz” notuyla paylaştı.