Soylu, Ahmet Şık'a oyuncak fırlattı

İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili adayı Süleyman Soylu, seçim aracı ile İstanbul Beşiktaş'ta tur atarken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile karşılaştı. İkili arasında geçen ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 19:49
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TİP Milletvekili Ahmet Şık, Beşiktaş’ta seçim çalışması yaptığı sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşılaştı. Şık, araçla tur atan Soylu’ya "Yargılanacaksın" diye bağırırken; çevredekilere ‘hediye oyuncak’ dağıtan Soylu buna güldü. Soylu daha sonra Ahmet Şık'a da oyuncak fırlattı.

TİP o anlara ilişkin görüntüleri Twitter hesabından “Bizden kaçamazsınız, her yerdeyiz. Hesap vereceksiniz” notuyla paylaştı.


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