Ahmet Taner Kışlalı, katledilişinin 24. yılında anıldı: Kemalizmin öğretmeni

Yayınlanma: 22.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.10.2023 - 03:00

Gazetemizin yazarı, Aydınlanma savaşçısı, cumhuriyet aydını, yürekli Kemalist Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı; bombalı bir saldırıyla katledilişinin 24. yılında özlemle anıldı. Kışlalı için anma etkinlikleri Ankara’daki evinin önünde başladı.

Ankara’daki evinin önünde yapılan törene Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Safa Yenice, yazarımız Işık Kansu, Ankara temsilcimiz Sertaç Eş, CUMOK ve ADD üyeleri, Memleket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı katıldı.

Burada konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı Safa Yenice, “Hocamız ‘Bir din devleti kurmak isteyenlerin önünde en büyük engel Kemalizmdir’ diyordu. Cumhuriyetin 100. yılına geldik. Toplumu ileri taşımada yeterince başarılı olamadık” diye konuştu.

‘CUMHURİYET’TE YAŞIYOR’

Ankara temsilcimiz Sertaç Eş ise “Hocamız bizim için Kemalizm’in öğretmeniydi. Bir dönem Türkiye’de bir aydın kıyımı yapıldı. Bunun amacı Atatürk düşüncelerini etkisiz-leştirmekti. Bu kıyım belli ölçüde amacına ulaştı. Bunu iktidar değişiminden anlıyoruz. Hepimizin kurucu değerlere yakıcı bir şekilde ihtiyacı var. Kışlalı hocanın bıraktığı bayrağı gazetecilik açısından taşımaya çalışıyoruz. Kışlalı’nın düşünceleri Cumhuriyet gazetesinde yaşıyor” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da şunları kaydetti: “Onu öldürdüğünü düşünenler yanıldı. Fikirleriyle hâlâ bize ışık tutmaya devam ediyor. Son dönemde laikliğe saldırılar arttı. Biz laik, demokratik, eşitlikçi bir Türkiye için mücadeleye son nefesimize kadar devam edeceğiz.”

Ardından Kışlalı için Çayyolu’nda yapılan anıta kadar yürüyüş yapıldı. Burada konuşan CUMOK Dönem Sözcüsü Necdet Özer, “Anmak, yaşatmak, hatırlamak demektir. Yazdıklarıyla topluma gerekli uyarıyı yapmıştı. Irkçı, dinci, faşist güçler Ahmet Taner Hoca’nın kendileri için ne kadar tehlikeli olduğunu görüyordu. Atatürk’ü özümsemiş ödünsüz bir Kemalistti” ifadelerini kullandı.

‘LAİKLİĞİ KORUMALIYIZ’

ADD Çayyolu Şube Başkanı Özer Özcan da “Laiklikten vazgeçmemeliyiz, korumalıyız. Bu ülkeyi laik olmayanlara bırakmayız” dedi. Kışlalı’nın anıtına çelenk bırakıldıktan sonra Karşıyaka mezarlığındaki gömütüne geçildi. Kışlalı orada da gömütüne karanfiller bırakılarak anıldı.

‘SAPTAMALARI BUGÜN HÂLÂ GEÇERLİ’



Kışlalı için dün gazetemizin Ankara temsilciliğinde yer alan Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde söyleşi ve belgesel gösterimi yapıldı. Kışlalı’nın yaşamını konu alan Yurtseverlik Öğretmeni belgeselinin ardından ÇYDD Ankara Şubesi Başkanı Fürüzan Bilir, “Kışlalı’nın saptamaları bugün hâlâ geçerli. Bugün tüm bakanlıklar tarikatlar tarafından paylaşılmıştır. Eğitim kurumları anti-laik ideolojinin baskısı altında dönüştürülmüştür” dedi. ADD Genel Sekreteri Ayhan Yalçınkaya da “Kışlalı Kemalizmi en iyi tanımlamış insandır” ifadelerini kullandı.

