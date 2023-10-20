Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Taner Kışlalı'nın eşine ziyaret!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 1999'da Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın eşini ziyaret etti.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 13:37
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Taner Kışlalı'nın eşine ziyaret!
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesinin 24'üncü yılında eşi Nilüfer Kışlalı'yı evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti. 


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