Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Taner Kışlalı'nın eşine ziyaret!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 13:37

Güncelleme: 20.10.2023 - 13:37

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesinin 24'üncü yılında eşi Nilüfer Kışlalı'yı evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.