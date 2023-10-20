Ahmet Taner Kışlalı'yı anıyoruz: Yürekli Kemalist

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Gazetemizin yazarı, Aydınlanma savaşçısı, Cumhuriyet aydını, yürekli Kemalist Ahmet Taner Kışlalı, katledilişinin 24. yılında, Ankara’da anılacak.

1939’da Tokat Zile’de doğan Kışlalı, Kabataş Erkek Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Paris Üniversitesi’nde “Modern Türkiye’de Siyasi Güçler” başlıklı doktorasını tamamlayan Kışlalı, İzmir milletvekilliği ve 1978’de Bülent Ecevit’in başbakanlığı sırasında Kültür Bakanlığı yaptı. Kışlalı, Kemalizmin kuramcılarından biriydi. Yetkin bir akademisyen, yılmaz bir Aydınlanmacı olan Kışlalı, yazdığı bir yazı nedeniyle 13 Mayıs’ta Akit gazetesinin hedefi oldu. Fotoğrafı basılan ve üzerine kırmızı çarpı atılan Kışlalı, 24 yıl önce 21 Ekim 1999’da arabasına konan bombayla yaşamdan koparıldı.

“Demokrasi laikliğin önkoşulu değildir. Laiklik demokrasinin önkoşuludur. Çünkü laikliği kabul etmeyen bir düzende toplum halk adına yönetilmez; Tanrı adına yönetilir. Eğer laikliği koruyabilmişseniz, yitirdiğiniz demokrasiye bir gün yeniden kavuşabilme umudunu da koruyabilmişsiniz demektir” diyen Kışlalı için ilk anma yarın saat 09.30’da Ankara Çayyolu’ndaki evinin önünde yapılacak.

ANIT ÖNÜNDE TÖREN

Burada düzenlenecek törende Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Kadn Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ADD Genel Başkan Yardımcısı Safa Yenice ve Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Kışlalı’yı anlatacak. Ardından saat 10.30’da Çayyolu’ndaki Ahmet Taner Kışlalı Parkı’ndaki anıtı önünde tören düzenlenecek.

Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer ile ADD Ümitköy Çayyolu Şube Başkanı Özer Özcan, burada anma konuşmaları yapacak. Kışlalı için son tören ise Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan gömütü başında saat 12.00’de olacak.

BELGESEL GÖSTERİMİ

Kışlalı için gazetemizin Abidin Daver Sokak, 14 Numara’daki Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde de program düzenlenecek. Kışlalı’nın Kemalist devrimciliğinin anlatılacağı, saat 16.00’da başlayacak “Ahmet Taner Kışlalı’nın Devrimci Kalıtı” adlı söyleşide Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, ÇYDD Ankara Şube Başkanı Fürüzan Bilir ile ADD Genel Sekreteri Ayhan Yalçınkaya konuşacak. Ayrıca etkinlikte “Yurtseverlik Öğretmeni” adlı belgesel gösterimi yapılacak.