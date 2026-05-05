Ahmet Türk, yerine kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile maç izledi

Dün 2. Lig Yükselme Play Off 1. Tur kapsamında oynanan Mardin 1969 Spor- Kahramanmaraş İstiklalspor maçının tribünlerinde dikkat çeken bir an yaşandı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yerine kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile Mardinspor–Kahramanmaraşspor maçını izledi.
Vali Akkoyun, Türk’ün yanına gelerek tokalaştı. O görüntüler kamuoyunda dikkat çekti.
Mardin 1969 Spor, penaltılara giden mücadelede 6-5 üstünlüğü sağlayarak maçtan galip ayrıldı.
NE OLMUŞTU?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makama" diyerek çağrı yaptığı, iktidara yakın ajans yöneticisi Sinan Burhan'ın Mayıs ayında Ahmet Türk'ün göreve dönebileceğini işaret ettiği Mardin'de kayyım süresi 2 Mayıs tarihinde uzatılmıştı.
Kayyımın görevlendirme süresi 4 Temmuz 2026 tarihinde yeniden değerlendirilecek.