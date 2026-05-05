Ahmet Türk, yerine kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile maç izledi

5.05.2026 10:28:00
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yerine kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile Mardinspor–Kahramanmaraşspor maçını izledi. Vali Akkoyun, Türk’ün yanına gelerek tokalaştı.

Dün 2. Lig Yükselme Play Off 1. Tur kapsamında oynanan Mardin 1969 Spor- Kahramanmaraş İstiklalspor maçının tribünlerinde dikkat çeken bir an yaşandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yerine kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile Mardinspor–Kahramanmaraşspor maçını izledi.

Vali Akkoyun, Türk’ün yanına gelerek tokalaştı. O görüntüler kamuoyunda dikkat çekti.

Mardin 1969 Spor, penaltılara giden mücadelede 6-5 üstünlüğü sağlayarak maçtan galip ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makama" diyerek çağrı yaptığı, iktidara yakın ajans yöneticisi Sinan Burhan'ın Mayıs ayında Ahmet Türk'ün göreve dönebileceğini işaret ettiği Mardin'de kayyım süresi 2 Mayıs tarihinde uzatılmıştı.

Kayyımın görevlendirme süresi 4 Temmuz 2026 tarihinde yeniden değerlendirilecek.

Bahçeli Ahmet Türk için çağrı yapmıştı: Mardin'de dikkat çeken 'kayyım' kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makama" diyerek çağrı yaptığı, iktidara yakın ajans yöneticisi Sinan Burhan'ın Mayıs ayında Ahmet Türk'ün göreve dönebileceğini işaret ettiği Mardin'de kayyım süresi uzatıldı.
Bahçeli 'makama dönmeli' demişti: İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ahmet Türk' kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk için "Makama dönmeli" çağrısı sonuç bulmadı. İçişleri Bakanlığı, kayyımın görev süresini 2 ay daha uzattı.
Bahçeli 'Ahmet'ler makama' demişti: Ahmet Türk ve Ahmet Özer için 'mayıs ayında göreve iade' iddiası İktidara yakın ajans yöneticisi Sinan Burhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makama" diyerek çağrısını yaptığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in mayıs ayı içinde göreve dönebileceğini öne sürdü.