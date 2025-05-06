Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:49

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:51

Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok'un Hava Harp Okulu açıklamaları nedeniyle orduevlerine girişinin yasaklandığını ortaya çıktı. Peki, Ahmet Zeki Üçok kimdir? Emekli asker Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında?

AHMET ZEKİ ÜÇOK KİMDİR?

Ahmet Zeki Üçok, öğretmen bir baba ile ev hanımı bir anneden, 9 Nisan 1961 yılında Bursa, Mustafakemalpaşa, Koşuboğazı köyünde doğdu. ılk ve ortaöğrenimin ardından Işıklar Askeri Lisesi’ni (1977) ve Hava Harp Okulu’nu (Elektrik-Elektronik mühendisi) bitirdi (1981).

1981-1993 yılları arasında uçaksavar subayı olarak görev yaptı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1989), Askeri Hakim Sınıfı’na geçti (1993). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans (1995), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora eğitimini tamamladı (1999).

Eskişehir 1.Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi üye ve başkanlığı (1993-2002), Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Adli Müşavirliği (2002-2005) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcılığı (2005-2009) görevlerinde bulundu.

Dönemin Devlet Bakanı Bahattin Şeker’in askerlikten kurtulmak için sahte yurtdışı çalışma belgesi düzenlediği davanın mahkeme başkanlığı (1995); aralarında DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş’ın da sanık olarak yer aldığı Cumhuriyet tarihinin en büyük Sahte Çürük Çetesi Soruşturması Savcısı (2007-2008), TSK’ya karşı MİT tarafından uygulanan ilk kumpas olan Karargâh Evleri Soruşturması Savcısı (2008-2009); TSK içerisindeki illegal Fetullahçı yapılanmaya karşı ilk ve son soruşturma olan Kayseri Işık Evleri Soruşturması Savcısı (2009); TSK içerisinde PKK’lı subay/generaller bulunduğu kumpası olan HERON İhaneti Soruşturması Savcısı (2008-2009); FB Başkanı Aziz Yıldırım’a ilk kumpas olan Askeri İhalelere Fesat Karıştırma Soruşturması Savcısı (2009) olarak görev yaptı.

Hakkında ikisi askeri yargıda olmak üzere toplam yedi ağır ceza mahkemesinde ve dört asliye ceza mahkemesinde, “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Yöneticisi Olmak, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni Darbe Yaparak Devirmeye Teşebbüs Etmek, Yağma Yapmak, İşkence Yapmak, İrtikap, Dolandırıcılık, Mahkeme Heyetine Hakaret Etme, Görevini Kötüye Kullanmak, Görevini İhmal Etmek, Askeri Aracı Hususi Menfaatinde Kullanmak, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira Atmak, Basın Yoluyla Hakaret Etmek” gibi 74 ayrı suçtan, 1.054 yıl hapis istemiyle 27 soruşturma ve kovuşturma açıldı. 42 idari soruşturma geçirdi. Bu soruşturma ve davalar kapsamında dört kez tutuklandı, 43 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası aldı; 2009-2014 yılları arasında 4 yıl, 9 ay 14 gün tutuklu kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden iki kez çıkartıldı. “Birinci sınıf hâkim” unvanı geri alındı. Şu anda Anayasa Mahkemesi’nde görülmekte olan bir dava dışında hakkındaki tüm suçlamalar beraat ya da ihlal kararlarıyla sonuçlandı.

AHMET ZEKİ ÜÇOK ÖZEL HAYATI

Ahmet Zeki Üçok, evlidir ve bir kızı vardır.

AHMET ZEKİ ÜÇOK HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?

Ahmet Zeki Üçok, 2022 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığına getirildi.