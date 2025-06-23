Ahsen Nur’un ailesinden ‘cinayet iddiası’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan
Ahsen Nur Kilitçioğlu (26), 30 Mayıs 2025’te
plajda ölü bulundu. Kilitçioğlu’nun şüpheli
ölümüne ilişkin soruşturma sürerken polis,
olayın cinayet olduğuna ilişkin herhangi
bir belirleme bulunmadığını açıkladı.
Ancak Kilitçioğlu’nu ailesi olayın cinayet
olduğunu iddia ederek etkin soruşturma
yürütülmesi için çağrıda bulundu. Öte yandan
olay günü Kilitçioğlu’nun polis olan eski
erkek arkadaşıyla görüştüğü öne sürüldü.
Cumhuriyet konuya ilişkin Kilitçioğlu’nun
kardeşi Hatice Ölmez ve avukatı Cansu N.
Nazlı ile konuştu. Ölmez, 1800 kameradan
sadece 600 tanesinin incelendiğini belirterek
“19 kişinin ifadesi alınmış. Net bir otopsi
raporuna ulaşamıyoruz. Neye dayanarak
cinayet bulgusuna rastlanmadı deniliyor,
bilmiyoruz” dedi. Ahsen Nur’un eski erkek
arkadaşı tarafından şiddete uğradığını da öne
süren Ölmez, “En büyük cinayet şüphesi bizde
bu şekilde oluştu” diye konuştu.
‘ADLİ ÖLÜM’ İNCELEMESİ İSTENDİ
Avukat Nazlı da “Tahkikatın selameti açısından eski erkek arkadaş olan kişinin aynı bölgede görevli bir polis olması dolayısıyla farklı bir bölgeden bağımsız tahkikat memuru atamasıyla ilgili bir müracaatımız oldu. Gelinen noktada biz cinayet mi, intihar mı, başka bir şey mi bunu hiçbir şekilde bilmiyoruz” dedi. Avukat Cansu N. Nazlı, başsavcılıka adli ölüm tahkikati dosyası açılması ve bu dosyaya taraf avukatı olarak girme talebinde bulunacaklarını açıkladı.