Ahsen Nur’un ailesinden ‘cinayet iddiası’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Ahsen Nur Kilitçioğlu (26), 30 Mayıs 2025’te plajda ölü bulundu. Kilitçioğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken polis, olayın cinayet olduğuna ilişkin herhangi bir belirleme bulunmadığını açıkladı. Ancak Kilitçioğlu’nu ailesi olayın cinayet olduğunu iddia ederek etkin soruşturma yürütülmesi için çağrıda bulundu. Öte yandan olay günü Kilitçioğlu’nun polis olan eski erkek arkadaşıyla görüştüğü öne sürüldü. Cumhuriyet konuya ilişkin Kilitçioğlu’nun kardeşi Hatice Ölmez ve avukatı Cansu N. Nazlı ile konuştu. Ölmez, 1800 kameradan sadece 600 tanesinin incelendiğini belirterek “19 kişinin ifadesi alınmış. Net bir otopsi raporuna ulaşamıyoruz. Neye dayanarak cinayet bulgusuna rastlanmadı deniliyor, bilmiyoruz” dedi. Ahsen Nur’un eski erkek arkadaşı tarafından şiddete uğradığını da öne süren Ölmez, “En büyük cinayet şüphesi bizde bu şekilde oluştu” diye konuştu.



‘ADLİ ÖLÜM’ İNCELEMESİ İSTENDİ

Avukat Nazlı da “Tahkikatın selameti açısından eski erkek arkadaş olan kişinin aynı bölgede görevli bir polis olması dolayısıyla farklı bir bölgeden bağımsız tahkikat memuru atamasıyla ilgili bir müracaatımız oldu. Gelinen noktada biz cinayet mi, intihar mı, başka bir şey mi bunu hiçbir şekilde bilmiyoruz” dedi. Avukat Cansu N. Nazlı, başsavcılıka adli ölüm tahkikati dosyası açılması ve bu dosyaya taraf avukatı olarak girme talebinde bulunacaklarını açıkladı.