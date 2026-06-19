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'Aidat' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu: Yaralılar var

'Aidat' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu: Yaralılar var

19.06.2026 10:16:00
Güncellenme:
DHA
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'Aidat' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu: Yaralılar var

Diyarbakır'da bir sitede apartman görevlisi ile bina sakini arasında aidat nedeniyle çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

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Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki bir sitede dün akşam saatlerinde bir kavga meydana geldi.

İddiaya göre; sitede oturan ve 4 aydır aidat ödemeyen bir kişi ile apartman görevlisi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, taraflar birbirinden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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