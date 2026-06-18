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Muğla’da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

18.06.2026 23:48:00
Güncellenme:
ANKA
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Muğla’da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan yaşamını yitirirken, aynı aileden iki kişi yaralandı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesi Eldirek mahallesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, aynı aileden 2 kişi yaralandı. 

Kavga, akşam saatlerinde Fethiye ilçesindeki Eldirek mahallesinde meydana geldi. Komşular arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya neden oldu. 62 yaşındaki O.K.G., av tüfeğiyle komşusu 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan’a ateş açtı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan sağlık görevlileri, Ramazan Çalışkan’ın öldüğünü belirledi. Kavgada yaralanan iki kişi ise, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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