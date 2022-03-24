AİHM, Wikipedia'nın başvurusunu 'AYM gerekli kararı verdi' diyerek reddetti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de bir dönem yasaklanan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı'nın Türkiye'ye karşı yaptığı başvuruyu kabul edilemez buldu.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de bir dönem yasaklanan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı'nın Türkiye'ye karşı yaptığı başvuruyu kabul edilemez buldu.
Yargıçlar oy çokluğuyla, Wikimedia'nın AİHM'e başvurusunun ardından Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bir karar açıkladığını ve sansürün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine aykırı olduğuna hükmettiğini, sonrasında da sitenin erişime açıldığını hatırlatarak başvuruyu reddetti.
Türkiye Nisan 2017'de Wikipedia'nın İngilizce sayfalarında yer alan "devlet destekli terörizm" ve "Suriye iç savaşına diğer ülkelerin katılımı" maddelerinin değiştirilmesini talep etmiş, talep kabul edilmeyince de internet ansiklopedisine erişimi yasaklamıştı.
Karara Türkiye'deki yerel mahkemelerde itiraz eden Wikimedia, bundan bir sonuç alamayınca Mayıs ayında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuş, iki yıla yakın bir sürede sonuç alamayınca da AYM'nin etkin yargılama yapamadığı gerekçesiyle konuyu AİHM'e taşımıştı.
AİHM'e yapılan başvurunun ardından Ocak 2020'de AYM konuyla ilgili kararını açıklamış ve Türkiye'nin uyguladığı erişim engelinin bir ifade özgürlüğü ihlali olduğuna hükmetmiş ve Wikimedia Vakfı'na 2 bin 732 TL hukuki masraf ödenmesine karar vermişti.
AİHM, konuyla ilgili olarak Türkiye'de bu kararı gerekçe göstererek Wikimedia'nın başvurusunu reddetti.
AİHM Türkiye'de internet sansürüne dair sistematik sorunlar bulunduğu şikayeti hakkında ise, AYM'nin bu sorunları çözmesinin mümkün olmadığına işaret eden bir bulgu olmadığını, AYM'nin pilot karar alabileceğini belirtti.
AİHM, AYM'nin kararı açıklamasının 2 yıl 8 ay almasının uzun bir süre olduğunu fakat bunun etkin yargılamayı olanaksız kılacak derecede bir süre olmadığını da ekledi.
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