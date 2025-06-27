Aile Bakanı Göktaş 'ciddi bir tehlike' dedi: 'Artık sınırsız özgürlüğün yüceltildiği bir çağda yaşıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Aile Fuarı'nda konuştu.

Fuara Bakan Göktaş'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bakan yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV mensupları katıldı.

Bakan Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek, değerleri yaşatmak ve iyiliği nesilden nesile taşımak için gayretle çalıştıklarını belirterek, "2025 yılını, 'Aile Yılı' olarak ilan etmek ise tüm çalışmalarımızı daha güçlü bir vizyonla yürütme kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Tüm bu gayretlerin altında yatan temel sebebin, aile kurumunun ciddi bir tehlike ve tehditle karşı karşıya kalmasıdır. Artık bireyselliğin ön plana çıktığı, sınırsız özgürlüğün yüceltildiği bir çağda yaşıyoruz. Bu bakış açısı, aileyi toplumsal hayatın merkezinden çekip sadece kişisel bir tercihe indirgemeye başladı" ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL İDEOLOJİK AKIMLAR HIZLA YAYGINLAŞIYOR'

Gün geçtikçe, dayanışmanın yerini yalnızlık, bağlılığın yerini geçicilik, sorumluluğun yerini ise sınırsız seçeneklerin aldığını söyleyen Göktaş, “Diğer yandan aile kurumunu tehdit eden cinsiyetsizleştirme gibi küresel ideolojik akımlar hızla yaygınlaşıyor. Dijitalleşme, yüz yüze iletişimi azaltarak aile içi ilişkileri olumsuz etkiliyor. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme gün geçtikçe aile bağlarını zayıflatıyor. Modern hayatın dayattığı yaşam biçimi, aile kurmayı bir yük gibi gösteriyor. Gençler evlilikten uzaklaşıyor, anne babalık rolleri zayıflıyor, kuşaklar arası bağlar kopuyor. Doğurganlık hızı, nüfusu yenileme seviyesinin altına düşerek, Türkiye tarihinin en düşük seviyesi olan 1,48'e geriledi. Bu gidişata 'dur' demek, aileyi ve dinamik nüfus yapısını korumak ise artık hepimiz için bir mecburiyettir. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planımız, bu doğrultuda hazırlanmış, kapsamlı bir yol haritasıdır" dedi.

'1 MİLYAR 750 MİLYON LİRALIK ÖDEMEYLE AİLELERE DESTEK OLDUK'

Vizyon belgesi ile aileyi ve dinamik nüfus yapısını korumak, dijital güvenliği sağlamak, küresel risklere karşı aileyi dirençli kılmak, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek gibi pek çok stratejik hedef ortaya koyduklarına dikkat çeken Göktaş, bu hedefler doğrultusunda kurumsal yapıyı güçlendirdiklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 'Aile Yılı' ekonomik desteklerden eğitime, kültürel etkinliklerden dijital dönüşüme kadar uzanan çok katmanlı bir hareketin çatısı oldu. Evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere sağladığımız destekler, ailelere yönelik özel indirim avantajları bu desteklerin sadece bir kısmını oluşturuyor. 'Aile Yılı'nda vatandaşlarımıza verdiğimiz önemli desteklerden biri doğum yardımları oldu. Bugün, 220 bin 268 annemizin hesabına haziran ayı doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar gösterdi ki aileyi koruma ve güçlendirme çalışmalarımızı uzun vadeli bir seferberliğe dönüştürmek gerekiyor. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız, Uluslararası Aile Forumu'nda 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan etti. Önümüzdeki 10 yıla yayılan bu vizyoner program, hayata geçirdiğimiz aile politikalarının sürekliliğini sağlayacak. Her alanda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacağız" diye konuştu.